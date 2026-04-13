Quattro premi da 500 euro per i maturandi di Ceva e Mondovì: ultimi giorni per partecipare alla borsa di studio in memoria di Angela Figone

Scade il 30 aprile il termine per partecipare alla seconda edizione del bando “Sogni Senza Limiti: discriminazione e violenza di genere nel mondo digitale”, l'iniziativa, dedicata alla memoria di Angela Figone, che mette a disposizione quattro borse di studio del valore di 500 euro ciascuna per gli studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie superiori di Ceva e Mondovì.

Organizzata dall’Associazione Futuro Donna ODV e promossa dalla famiglia di Angela, avvocata e volontaria che ha dedicato grande impegno al sostegno di altre donne, la borsa di Studio ha l’obiettivo di stimolare la riflessione su un tema purtroppo attuale: la violenza di genere e le discriminazioni nel mondo digitale.

I premi rappresentano la volontà di offrire un sostegno concreto alle studentesse e agli studenti che si affacciano all’università o al mondo del lavoro, oltre a promuovere i valori di parità e rispetto che hanno guidato l’impegno di Angela.

Un’opportunità importante, dunque, per mettersi in gioco, esprimere il proprio punto di vista su temi attuali e ottenere un riconoscimento utile per il futuro.

Tutti gli interessati sono invitati a presentare la propria candidatura entro il 30 aprile, seguendo le modalità indicate nel bando disponibile al seguente link:

https://futurodonnapiemonte.it/seconda-borsa-di-studio-in-memoria-di-angela-figone/

Scadenza: 30 aprile 2026

Destinatari: Studenti classi quinte degli istituti di Ceva e Mondovì

Premi: 4 borse da 500€

Informazioni e Bando

Tutti i dettagli sulle modalità di partecipazione e l'invio degli elaborati sono consultabili sul sito ufficiale dell'associazione al seguente link:

https://futurodonnapiemonte.it/seconda-borsa-di-studio-in-memoria-di-angela-figone/