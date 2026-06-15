Polizia di Stato, al via il nuovo portale per le denunce online: per lo smarrimento di documenti e beni non serve più andare in Questura

Una svolta digitale importante che promette di azzerare le code e snellire drasticamente le procedure burocratiche per i cittadini.

A partire da oggi, lunedì 15 giugno, è ufficialmente operativo il nuovo servizio della Polizia di Stato denominato "Denunce online", raggiungibile attraverso l'apposita piattaforma informatica ministeriale e disponibile anche all'interno dell'app Io nella sezione dedicata ai servizi del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

Il nuovo portale offre una duplice modalità di intervento a seconda dei casi.

Per quanto riguarda reati come furto, truffa, frode informatica, diffamazione online, accesso abusivo a sistema informatico e indebito utilizzo di carte di credito, il sistema permette di trasmettere in via telematica una pre-denuncia. Questa andrà poi formalizzata entro le successive 48 ore direttamente presso un ufficio di Polizia, sfruttando un sistema di prenotazione dell'appuntamento integrato nella piattaforma stessa. Al momento, questa specifica funzione legata ai reati è attiva in via sperimentale soltanto in alcune province pilota tra il Lazio e l'Umbria, coinvolgendo strutture come la questura di Rieti, quella di Frosinone e i commissariati di Cassino, Fiuggi e Sora.

La vera rivoluzione che interessa già da oggi l'intero territorio nazionale, compresa la provincia di Cuneo, riguarda invece la segnalazione di smarrimento di beni personali e documenti. Perdere il cellulare, il tablet, il computer, le chiavi o il denaro, ma anche la carta d’identità, la targa del veicolo, il contrassegno per il parcheggio invalidi, il libretto postale, il bancomat o la carta di credito non richiederà più di doversi recare di persona agli sportelli.

In tutti questi casi di smarrimento sarà infatti sufficiente compilare la segnalazione online sul portale. Il verbale regolarmente protocollato sarà reso disponibile direttamente nell’area personale dell'utente entro 96 ore dall'invio. Una volta scaricato dalla piattaforma, il documento informatico avrà piena validità legale per procedere con la richiesta di un duplicato, per l’emissione di un nuovo documento o per qualsiasi altra pratica amministrativa connessa.