25 aprile a Cherasco: il programma delle celebrazioni

In occasione dell’81° anniversario della Liberazione, il comune di Cherasco ha organizzato una giornata commemorativa per sabato 25 aprile, con un programma di momenti istituzionali e di raccoglimento.

La mattinata prenderà avvio alle ore 9.30 con il ritrovo dei partecipanti, delle autorità cittadine, delle delegazioni delle Forze dell’ordine e del gruppo Alpini. L’adunanza sarà accompagnata dalla banda musicale “Monsignor Calorio”, che contribuirà a solennizzare l’inizio delle celebrazioni.

Alle ore 10 sarà celebrata la Santa Messa presso la chiesa di San Pietro, momento centrale di riflessione e preghiera in memoria dei Caduti. Al termine della funzione religiosa, il corteo si dirigerà verso il Palazzo comunale, dove avverrà la deposizione della corona d’alloro alla lapide marmorea dedicata ai Caduti, accompagnata dalla lettura dei loro nomi, gesto simbolico di memoria collettiva.

La commemorazione proseguirà lungo via Vittorio Emanuele fino a Piazza Nicola Vercellone. Qui, presso il monumento ai Caduti, si terranno l’alzabandiera, una seconda deposizione della corona d’alloro e le allocuzioni ufficiali delle autorità, che offriranno un momento di riflessione sui valori della Resistenza, della libertà e della democrazia.

Le celebrazioni coinvolgeranno anche le frazioni di Roreto, San Bartolomeo, San Giovanni Sarmassa, Bricco di Faule, Cappellazzo e Veglia, dove il ricordo dei Caduti sarà affidato a momenti commemorativi e cerimonie religiose nelle rispettive parrocchie, a testimonianza di una memoria condivisa e diffusa su tutto il territorio.

Le iniziative avranno inizio già nella giornata di venerdì 24 aprile: alle ore 8.45 è prevista la deposizione delle corone d’alloro presso le lapidi e i cippi dei Caduti nel concentrico, nel cimitero del capoluogo e nelle diverse frazioni.

"Il 25 aprile rappresenta una data fondamentale per il nostro Paese. – dice il sindaco Claudio Bogetti - A Cherasco rinnoviamo con convinzione il nostro impegno a custodire la memoria della Liberazione, rendendo omaggio a chi ha sacrificato la propria vita per la libertà. Oggi, in un momento segnato da conflitti e tensioni internazionali, è ancora più importante fare memoria e riaffermare con forza i valori di democrazia, pace e responsabilità civile. È nostro dovere trasmetterli alle nuove generazioni, affinché non vengano mai dimenticati".