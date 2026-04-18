Ghisolfi banchiere in cattedra all'Università di Torino

Il banchiere e scrittore Beppe Ghisolfi interverrà, il 28 aprile prossimo, come relatore d'onore, in quanto "eccellenza del made in Italy", al "Master in marketing, strategie digitali e management della sostenibilità", accogliendo l'invito del professore ed Economista Giuseppe Tardivo, titolare del modulo di lezioni su "Strategie finanziarie e creazione di valore"

Come spiegato dalla professoressa Anna Claudia Pellicelli, full professor di Marketing internazionale e strategico e direttrice del Master ospitante, questo si caratterizza per essere un percorso di primo livello post laurea dell'Università di Torino, Dipartimento di Management

"L'obiettivo prefissato - tengono a sottolineare i due illustri Accademici - è quello di offrire un percorso formativo altamente qualificante per facilitare in modo concreto l'ingresso nel mondo del lavoro in ruoli di concetto direttivi e con un approccio di gestione manageriale orientato alla sostenibilità e alla compatibilità delle risorse in uno scenario esterno connotato da tensioni, eccessi di domanda e crisi di offerta".

L'educazione finanziaria, di cui Beppe Ghisolfi è - per utilizzare una definizione coniata dal presidente dell'Associazione bancaria italiana Antonio Patuelli - "pioniere e cattedra itinerante", si conferma pertanto un pilastro di importanza trasversale, valorizzando in questo caso specifico un robusto programma di formazione post laurea "per chi desidera intraprendere una carriera dinamica, fortemente pratica e orientata ai risultati, formandosi come professionista e come figura manageriale capace di svolgere le proprie competenze con capacità decisionale e con un valore aggiunto di sensibilità sui capitoli sostenibili", aggiunge il professor Tardivo: "È per questo motivo che, all'interno della programmazione didattica del Master, puntiamo al pieno coinvolgimento delle Eccellenze made in Italy, realizzando partenariati volti ad acquisire testimonianze autorevoli, le migliori buone prassi, i progetti più esemplari e i casi di studio maggiormente significativi per declinare le lezioni nella maniera più integrata possibile con il mondo del lavoro di livello direttivo, istituzionale e manageriale, neutralizzando il divario tra formazione accademica e fabbisogni professionali".

In quest'ottica, dunque, il professor Tardivo - artefice fra l'altro del decentramento accademico culminato in provincia di Cuneo nella realizzazione dell'innovativo Campus di economia e management - ringrazia l'amico prof. Ghisolfi per avere accettato l'invito a svolgere la lectio del 28 aprile nella cornice universitaria di Torino: "Egli è infatti riconosciuto promotore dell'Educazione finanziaria in Italia e componente del Consiglio Direttivo del Gruppo mondiale delle Casse di risparmio. Il suo intervento verterà sui Fondamenti dell'educazione finanziaria, in senso manageriale, come strumento per fronteggiare uno scenario multidisciplinare assai dinamico e fortemente caratterizzato da fattori esterni di rischio e di incertezza. Il Prof. Ghisolfi contribuirà, con l'esposizione della propria rappresentativa esperienza, alla visibilità del Master e all'arricchimento del bagaglio culturale dei nostri Studenti".