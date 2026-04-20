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Attualità | 20 aprile 2026, 08:23

Saluzzo, addio all’ex presidente della Croce Verde Pierpaolo Marzio

L’annuncio arriva dall’associazione di volontariato di cui è stato volontario per oltre vent’anni e per due mandati responsabile. Poco più di due mesi fa la morte dell’amata moglie Giovanna Dalmazzo

Pierpaolo Marzio

Pierpaolo Marzio

“È con profonda tristezza che la Croce Verde Saluzzo apprende della scomparsa di Pierpaolo Marzio, già presidente dell’associazione per due mandati e volontario attivo per oltre vent’anni.

Nel corso del suo lungo impegno ha rappresentato un punto di riferimento importante, distinguendosi per dedizione, senso di responsabilità e profondo attaccamento ai valori del volontariato.

Quest’anno era stato segnato anche dalla perdita dell’amata moglie Giovanna Dalmazzo, mancata a fine gennaio, un dolore che si unisce oggi al lutto della nostra comunità.

Tutti i volontari della Croce Verde Saluzzo si stringono con gratitudine nel ricordo di quanto ha fatto per l’Associazione.

Oggi è un giorno triste per la nostra realtà e per tutta la comunità.

Buon viaggio Pierpaolo, che la terra ti sia lieve”.

Con queste parole il presidente della Croce Verde di Saluzzo,  Michele Isoardi, annuncia la morte di Marzio, figura di primo piano nell’associazione di volontariato saluzzese.

Marzio aveva 81 anni, risiedeva a Verzuolo e in passato era stato anche consigliere comunale a Casteldelfino quando sindaco era Alberto Anello.

Come da sua volontà, le esequie si svolgeranno in forma privata.

redazione

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