Buona partecipazione a Ceva per la serata benefica con l'AIDO

Una bella serata con un buon successo di pubblico, lo scorso venerdì 17, per la commedia dialettale " ' N Ram Sech", che la Nuova Filodrammatica Carrucese ha portato in scena alla Sala Borsi di Ceva. La serata era organizzata dal Gruppo Intercomunale Aido di Ceva.
In particolare l'occasione è servita, oltre che per raccogliere fondi per l'associazione, per promuovere la donazione degli organi, mettendo in evidenza che moltissimi cittadini a breve dovranno passare alla carta d'identità elettronica, ed in questa occasione ognuno dovrà esprimersi in merito all'assenso alla donazione.
Da parte di Aido un ringraziamento a tutti i presenti, alla Sala Borsi che ci ha ospitati, alla validissima compagnia NFC, a chi in modi diversi ha collaborato per l'organizzazione, ed in particolare alla attività commerciale "Accomo Ezio".