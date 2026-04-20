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Attualità | 20 aprile 2026, 08:22

Buona partecipazione a Ceva per la serata benefica con l'AIDO

Lo scorso venerdì 17 aprile, al cinema Borsi, è andato in scena lo spettacolo " ' N Ram Sech" con la Nuova Filodrammatica Carrucese

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Una bella serata con un buon successo di pubblico, lo scorso venerdì 17, per la commedia dialettale " ' N Ram Sech", che la Nuova Filodrammatica Carrucese ha portato in scena alla Sala Borsi di Ceva. La serata era organizzata dal Gruppo Intercomunale Aido di Ceva. 

In particolare l'occasione è servita, oltre che per raccogliere fondi per l'associazione, per promuovere la donazione degli organi,   mettendo in evidenza che moltissimi cittadini a breve dovranno passare alla carta d'identità elettronica, ed in questa occasione ognuno dovrà esprimersi in merito all'assenso alla donazione. 

Da parte di Aido un ringraziamento a tutti i presenti, alla Sala Borsi che ci ha ospitati, alla validissima compagnia NFC, a chi in modi diversi ha collaborato per l'organizzazione, ed in particolare alla attività commerciale "Accomo Ezio".


 

c.s.

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