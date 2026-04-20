Secondo appuntamento delle passeggiate naturalistico-culturali alla scoperta di Macra

Secondo appuntamento con le passeggiate naturalistico culturali alla scoperta delle borgate di Macra programmata in occasione della Fiera di San Marcellino e previste nel Progetto B.R.I.C.A. realizzato dai Comuni di Celle di Macra e Macra con la Collaborazione dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira.

La passeggiata con accompagnatore permetterà di scoprire le peculiarità del territorio e delle borgate con particolare attenzione alle caratteristiche naturali, ambientali, architettoniche, artistiche e culturali di questi antichi abitati alpini e del contesto in cui si trovano.

Si parte dalla borgata Bedale dove si potranno ammirare l’edicola di Gauteri, la Cappella dedicata a San Giacomo, l’antico forno ed il Mulino Mattalia.

Costeggiando il rio Bedale si sale lungo il sentiero dei Ciclamini, per raggiungere Borgata Langra dove si potranno ammirare la Cappella ed l’antico mulino. Si prosegue fino a borgata Caricatori con le sue belle baite ed in cui sono ancora presenti resti di colonne rotonde di edifici ormai scomparsi destinato al deposito di derrate.

Si prosegue lungo la carrozzabile che attraversa una zona boschiva fino a raggiungere Borgata Villar, dove sorge la Chiesa Parrocchiale di San Marcellino Papa, il pilone votivo di Gauteri e si baite con tracce di antichi affreschi.

Rientro a Borgata Bedale, passando per la vigna ove sorge la Cappella di San Pietro con al suo interno il famoso ciclo di affreschi medievali della danza Macabra.

La passeggiata di facile percorribilità adatta ad appassionati di tutte le età: famiglie, giovani e adulti, è realizzate in collaborazione con le guide di Chamin.

Ritrovo a Macra, in Borgata Bedale, davanti all’infoecopoint, in piazza Municipio.

Partenza alle ore 14.30 e arrivo alle ore 17.30.

La passeggiata è gratuita.

Per info: + 39 348 1869452 oppure alla mail ecomuseoavm.comunicazioni@gmail.com

L’attività rientra all’interno del Progetto di rigenerazione culturale e sociale B.R.I.C.A. Borghi Resilienti di Innovazione Culturale e Ambientale finanziato con fondi PNRR – A valere sul Bando Borghi__ linea di intervento B (M1C3.Misura 2. Investimento 2.1).