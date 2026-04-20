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Attualità | 20 aprile 2026, 09:36

Intervento di manutenzione nell'area dietro la polisportiva salese

I lavori si sono svolti lo scorso sabato 18 aprile

Intervento di manutenzione nell'area dietro la polisportiva salese

Sabato mattina gli amministratori comunali di Sale delle Langhe, con il sostegno del cantoniere tuttofare Mauro Grasso, hanno provveduto alla pulizia del versante dietro la polisportiva.

Si è trattato di uno degli interventi di manutenzione che l’amministrazione porta avanti con regolarità durante l’anno: è ormai consuetudine, infatti, dedicare due o tre giornate a queste attività, fondamentali per la cura del territorio e degli spazi condivisi.

"Oltre all’aspetto pratico - dice il sindaco, Andrea Mozzone -, la mattinata ha rappresentato anche un’importante occasione per rafforzare lo spirito di squadra tra gli amministratori, consolidando collaborazione e senso di comunità attraverso il lavoro svolto insieme".

AP

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