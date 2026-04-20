Un nuovo scuolabus per gli alunni di Salmour

Giovedì scorso, 16 aprile, il Comune di Salmour, grazie anche al contributo della Fondazione CRF, ha potuto acquistare un nuovo scuolabus omologato 9 posti.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti, oltre al sindaco del paese Roberto Salvatore, anche i rappresentanti di Consiglio e Giunta, nonché il presidente della stessa Fondazione CRF Giancarlo Fruttero, la Protezione Civile e il parroco don Beppe Uberto.

Un momento collettivo che sicuramente rimarrà nella storia per l’importanza nei confronti della collettività, in particolare dei piccoli alunni della piccola, ma attenta, località del Fossanese.