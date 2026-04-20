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Attualità | 20 aprile 2026, 08:55

Un nuovo scuolabus per gli alunni di Salmour

Il mezzo, omologato per 9 posti, è statao acquistato grazie anche al sostegno di Fondazione CRF

Giovedì scorso, 16 aprile, il Comune di Salmour, grazie anche al contributo della Fondazione CRF, ha potuto acquistare un nuovo scuolabus omologato 9 posti.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti, oltre al sindaco del paese Roberto Salvatore, anche i rappresentanti di Consiglio e Giunta, nonché il presidente della stessa Fondazione CRF Giancarlo Fruttero, la Protezione Civile e il parroco don Beppe Uberto.

Un momento collettivo che sicuramente rimarrà nella storia per l’importanza nei confronti della collettività, in particolare dei piccoli alunni della piccola, ma attenta, località del Fossanese.

Cristiano Sabre

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