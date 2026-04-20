Gli alunni della primaria di Sale delle Langhe alla scoperta del mondo delle api

Dopo la lezione introduttiva svolta in classe lo scorso febbraio, durante la quale l’apicoltore Ivo Boggione aveva illustrato agli alunni il funzionamento dell’alveare e il ruolo fondamentale delle api nell’agroecosistema, il percorso educativo è proseguito con un’importante esperienza sul campo.

Il 16 aprile, tutti gli alunni della scuola primaria di Sale delle Langhe hanno visitato l’azienda agricola “Bogion Cit” a San Benedetto Belbo. Ad accoglierli sono stati Ivo, la moglie Silvia e l’amico Alberto, che hanno guidato i bambini in una giornata immersa nella natura.

Gli alunni hanno potuto osservare da vicino le fioriture tipiche del periodo, approfondendo il legame tra piante e api, e assistere al lavoro meticoloso dell’apicoltore durante l’ispezione di un’arnia, momento che ha suscitato grande curiosità e coinvolgimento. Non è mancato il contatto diretto con gli animali della fattoria: le caprette, docili e affettuose, si sono lasciate accarezzare dai bambini, contribuendo a creare un clima sereno e autentico.

La visita è proseguita con la scoperta della storica “censa” del paese, preziosa testimonianza della tradizione rurale locale, che ha arricchito ulteriormente l’esperienza dal punto di vista culturale.

L’intera giornata si è svolta in un’atmosfera di armonia bucolica, offrendo agli alunni non solo un’occasione di apprendimento concreto, ma anche un momento di condivisione e crescita. A concludere l’esperienza, un momento festoso e autentico: i bambini si sono salutati intonando stornelli in piemontese, accompagnati dalla fisarmonica di Ivo Boggione, in un clima di genuina aria langarola.

Un’esperienza significativa che ha permesso di consolidare quanto appreso in classe e di sviluppare una maggiore consapevolezza del valore della natura e del lavoro dell’uomo.