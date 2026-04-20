In tanti alla scoperta dei “segreti dei castagneti di Montaldo”

Ampia partecipazione, lo scorso sabato 18 aprile, all'escursione guidata “I segreti dei castagneti di Montaldo”.

La giornata, incorniciata dal bel tempo, ha visto l'adesione di circa 80 persone tra cui molti bambini.

"È stata una vera soddisfazione vederli camminare, ascoltare e porre domande alla guida naturalistica Anna Flumiani, che ha condiviso con passione le sue conoscenze sul comportamento animale, sulla flora e sulla geologia della zona" - dicono gli organizzatori.

Compagni di viaggio sono stati i Custodi dei Castagneti, guidati da Miranda Tomatis, una delle “donne che salvano la Terra”. Il gruppo proveniente da Torre ha offerto preziosi approfondimenti sul mondo dei castagneti, arricchendo ulteriormente l’esperienza.

La salita si è conclusa con una merenda nei prati che, nel tempo, sono stati prima alpeggio, poi luogo di gite e merende per i montaldesi e i villeggianti, successivamente sede di un campo da golf, e oggi uno dei punti panoramici più belli di Montaldo.

Qui, al termine della salita, i partecipanti hanno potuto godere del panorama accompagnato dalla focaccia offerta da Jimmy della pizzeria TorreMare e dal tè offerto da Ylenia del negozio Tutto Qui di Sant’Anna.

Il passaggio a Roadevolpi, nell’antica borgata, ha svelato un gioiello nascosto: la chiesetta privata dedicata a San Costanzo. Proseguendo attraverso il Canalot e le Vie del Culto, il gruppo è giunto alla sede della Pro Loco, dove la giornata si è conclusa con il pranzo preparato da Il Forno di Corsagliola e il caffè offerto dalla Pro Loco.

Una bellissima giornata in cui tutti hanno fatto la loro parte per presentare al meglio la comunità e le bellezze di Montaldo. Un sentito grazie va soprattutto alla Pro Loco di Montaldo per la disponibilità dei locali, la gentilezza e la generosità, alla Commissione Cultura e ai Custodi dei Castagneti per l’organizzazione del percorso, a tutte le famiglie che hanno accompagnato – per mano e sulle spalle – i loro bambini alla scoperta dei segreti dei castagneti, e alle famiglie proprietarie della chiesetta.