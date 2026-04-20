La musica protagonista a Mondovì con il concorso nazionale di chitarra "Ansaldi"

È finito il conto alla rovescia per la cinquantesima edizione del Concorso Nazionale di Chitarra “sac. M.° Giovanni Ansaldi”.

La kermesse si svolgerà venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 aprile. Le giornate saranno dedicate alla musica classica chitarristica, con prove di esame da parte dei migliori studenti e laureati di conservatori musicali di tutta Italia, dalla Sicilia fino all’Alto Adige.

"Non è molto diffusa la conoscenza della letteratura chitarristica - spiega Romolo Garavagno, che da anni cura l'organizazione -, ma è vastissima e già don Ansaldi aveva compreso il valore di tale branca artistica. Il pubblico potrà seguire le lezioni delle varie categorie nell’Oratorio del Duomo, nel Centro Studi monregalesi, nel Museo della Ceramica, nella Casa delle Associazioni".

Venerdì 24, alle ore 21, una interessantissima proposta di vari autori alla Chiesa della Misericordia, dove don Ansaldi svolse la sua attività sacerdotale dalla sua ordinazione alla scomparsa, dai prof. Roberto Masala di Sassari, primo vincitore della categoria “Giovani concertisti”, ammirato eccezionalmente dal Maestro Ansaldi e Francesco Molmenti, riulano, uno dei pochi ad aver conquistato sia i primi premi delle categorie “oltre i 18 anni” e “Giovani concertisti, abbinate ai Trofei “Levrone” e “Ansaldi”. Sabato 25 aprile, Saggi Didattici al Centro Anziani di Mondovì Carassone, al Monastero di Mondovì San Biagio, a Vicoforte, a Briaglia, a Torre Mondovì.

Domenica 26 aprile: cerimonia di premiazione, con esecuzioni dei migliori concorrenti, nella Casa delle associazioni. Molto importante la commemorazione della vita di don Ansaldi, curata dal Commissario di Concorso, sac. Sebastiano Russo, che fu allievo dello steso maestro, durante la cerimonia finale di premiazione.

Anche la Scuola Alberghiera, per la sensibilità della dirigente prof.sa Garello e del prof. Orsi, ha generosamente sostenuto la manifestazione proponendo squisiti manicaretti per i concorrenti ed i Commissari. La Provincia di Cuneo è, come negli anni passati, è intervenuta offrendo, oltre alle medaglie ufficiali, tutta la importante serie di documentazione necessaria per la promozione e la documentazione dei premi. L’ATL del Cuneese ha offerto non solo materiale promozionale, ma larga parte della attività di segreteria. Contributi economici sono giunti dalla Fondazione della CRC, della CRT, dalla Cassa di risparmio di Fossano, dalla Cassa di Risparmio di Savigliano, dalla Cassa rurale ed Artigiana di Pianfei e Rocca de’ Baldi, dalla Banca di Caraglio, dalla Claire de Lune di Cagliari, dal Lions club Mondovì. Altri sostegni dal Consorzio Raschera, dall’Ipercoop Liguria, dalla Azienda Acqua di Calizzano, dalla Cantina Monsignore, dalla cantina Gallo di Clavesana, dal Punto Bere, dalla Cantina di Clavesana. Coppe e targhe dalla Provincia di Cuneo, dalla Città di Garessio, dai Comuni di Carrù, Torre M.vì, Roccaforte M.vì, dalla Fornace Pilone, da cioccolato Bessone di Vicoforte, dalla Ceramica Besio, dagli “Amici di Piazza”, dalla SOMS di Mondovì Piazza, Agenzia Rinaldo Muratore, Associazione “Vecchia Mondovì”, Camera di Commercio di Cuneo, Grande Torino Mondovì, Fondazione Fossano Musica, dalla famiglia Sacchi di Fossano, lo scultore Andreino Giaccone, dall’Ordine militare ed hospitaliero di San Lazzaro di Gerusalemme, dalla Associazione “La Funicolare”. Volumi d’arte e storia dalla Città di Cuneo, dal Consiglio Regione Piemonte, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, dal Gal Mongioie, da Carta bianca. Oggetti vari della Confcommercio Ascom di Mondovì. Premio della famiglia Gasco di Vicoforte in memoria della moglie e mamma Rosa Migliore.