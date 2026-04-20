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Scuole e corsi | 20 aprile 2026, 17:11

La Scuola Materna Mons. Calandri di Boves organizza un incontro con la psicologa Silvia Spinelli

Un’occasione preziosa di confronto e crescita per genitori, educatori e chiunque viva a contatto con i bambini

La Scuola Materna Mons. Calandri di Boves organizza un incontro con la psicologa Silvia Spinelli

La Scuola Materna Monsignor Calandri, in collaborazione con la Parrocchia di San Bartolomeo di Boves, organizza un incontro dal titolo significativo: “Stare nelle fatiche quotidiane: piccoli strumenti per grandi momenti”.

L’appuntamento è fissato per lunedì 27 aprile alle ore 20.30, presso la sala polivalente “Banca di Boves” (ex teatro parrocchiale di Casa Don Bernardi).

Ospite della serata sarà la psicologa e psicoterapeuta Silvia Spinelli, professionista che da anni si occupa di psicologia dello sviluppo, genitorialità e relazioni familiari. Il suo lavoro è rivolto in particolare al supporto di bambini, adolescenti e genitori, con un’attenzione concreta alle difficoltà educative quotidiane e alla costruzione di relazioni più serene ed efficaci. 

Attraverso attività clinica, formazione e divulgazione, Silvia Spinelli accompagna le famiglie nel comprendere meglio i comportamenti dei bambini e nel trovare strategie educative più consapevoli, affrontando temi come gestione dei capricci, autostima e dinamiche relazionali. 

Durante l’incontro, la dottoressa guiderà i partecipanti in un momento pratico e riflessivo dedicato alle difficoltà quotidiane legate alla gestione dei bambini. Attività apparentemente semplici come vestirsi, uscire di casa, lavarsi o rispettare le routine possono infatti trasformarsi in momenti complessi e fonte di stress, sia per i piccoli che per gli adulti.

L’iniziativa si propone di offrire strumenti concreti e strategie utili per affrontare queste situazioni con maggiore serenità, migliorando il benessere familiare e la qualità della relazione con i bambini. 

Un’occasione per fermarsi, riflettere e acquisire nuove chiavi di lettura per la vita di tutti i giorni.

La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento posti, ed è richiesta l’iscrizione scansionando il qr code sulla locandina o cliccando sul link: https://forms.gle/39BrKojL5YfeaYSi9.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Scuola Materna Mons. Calandri.



 

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