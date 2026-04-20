Ceva, concorso per le scuole sulla Repubblica e l’educazione civica

L’Amministrazione comunale di Ceva propone anche per il 2026 un concorso incentrato su storia ed educazione civica e rivolto alle scuole cittadine di ogni ordine e grado in vista della Festa della Repubblica.

In occasione delle celebrazioni della ricorrenza del 2 giugno, infatti, verranno assegnate quattro borse di studio per la produzione di elaborati relativi al tema: "80 Anni di Repubblica: Radici, Libertà e Futuro".

L’iniziativa è rivolta alla scuola primaria e alla scuola secondaria di secondo grado facenti capo all’Istituto “A. Momigliano”, alla scuola secondaria di secondo grado “G. Baruffi” e al CFPCemon - Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese "Ernesto Rebaudengo".

Il concorso si propone di celebrare la Festa della Repubblica e la sua evoluzione storica stimolando riflessioni profonde sui valori di unità, libertà e partecipazione civica, promuovendo la conoscenza dei simboli della Repubblica (il Tricolore, l’Emblema, l'Inno) e incentivando la creatività giovanile attraverso linguaggi artistici e culturali multimediali.

Il bando è rivolto non ai singoli allievi, ma alle intere classi, privilegiando la condivisione delle scelte, i metodi di ricerca e gli obiettivi da raggiungere.

Le modalità di produzione dell’elaborato, a seconda delle competenze, delle conoscenze acquisite e il livello di formazione, potranno consistere in forme di arte visiva quali disegni, cartelloni o manufatti, elaborati scritti sotto forma di temi, saggi brevi e poesie, altre tipologie di presentazione quali video, presentazioni digitali o canzoni.

Gli elaborati, nel formato prescelto, dovranno essere trasmessi, da parte delle Segreterie degli Istituti, al sindaco della Città di Ceva entro le ore 12 di venerdì 22/05/2026.

Si ricorda che verranno premiati i migliori elaborati (uno per Istituto), scelti da una Commissione che verrà a tale scopo istituita.

La valutazione terrà conto dei seguenti criteri: pertinenza al tema: coerenza con i valori di unità e libertà; originalità: capacità di rielaborare i simboli repubblicani in modo creativo; qualità espressiva: efficacia del linguaggio scelto (artistico, letterario o digitale); capacità comunicativa: forza del messaggio sociale e civico trasmesso.

Le borse di studio verranno consegnate nella giornata del 2 giugno 2026, proprio in occasione della Festa della Repubblica, e saranno erogate sotto forma di contribuzioni alla classe vincitrice di ciascun Istituto nella seguente misura e suddivisione: Istituto comprensivo statale "A. Momigliano" - primaria € 200,00; Istituto comprensivo statale "A. Momigliano" – secondaria di I grado € 200,00; Istituto di Istruzione Superiore "G. Baruffi" - € 200,00; CFPCemon - Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese "Ernesto Rebaudengo" - € 200,00.

“Siamo molto felici di poter presentare anche per quest’anno il bando relativo alla Festa della Repubblica. Gli 80 anni di Repubblica sono un compleanno importante per la vita del Paese e di tutti i cittadini, una celebrazione che merita attenzione e rispetto. Coinvolgere bambini e ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, significa incuriosirli e invogliarli a mettersi in gioco scoprendo il cuore pulsante della vita istituzionale dell’Italia.” Commenta Laura Amerio, assessore all’Istruzione e alle Politiche giovanili.

“Una piccola competizione stimola la creatività e il lavoro di gruppo per l raggiungimento di un obiettivo comune. Il bando inoltre si inserisce in un più ampio percorso di educazione civica intrapreso dall’Amministrazione in collaborazione con le scuole, durante il quale gli studenti hanno la possibilità di partecipare alle principali ricorrenze e celebrazioni istituzionali dell’anno e, chissà, magari in un futuro prossimo impegnarsi in un Consiglio comunale dei ragazzi.”

Parimenti entusiasta l’assessore alle Politiche sociali, Cinzia Boffano: “Il gioco, il confronto con i coetanei, il desiderio di vincere sono strumenti utili per avvicinare i più giovani al mondo amministrativo e istituzionale facendoli al contempo divertire. La lezione frontale sulla storia contemporanea o sulla Costituzione si trasforma in un’occasione per proporre qualcosa di diverso, un po’ originale, anche entro il perimetro scolastico. Temi ed elaborati scritti, certo, ma anche arti visive, produzioni digitali, musica: gli 80 anni di Repubblica Italiana possono essere veicolati sotto ogni canale comunicativo. A piccoli passi, ma con grande impegno e dedizione, iniziamo a coinvolgere gli adulti di domani. Conoscere è l’unico modo per esercitare pienamente i propri diritti e doveri di cittadini inseriti in una società, la consapevolezza deriva dalla conoscenza. Saranno loro a ereditare la Repubblica, è nostro dovere, da adulti di oggi, formarli affinché abbiano gli strumenti per prendersene cura”.

“Portiamo un pezzo di vita amministrativa e di cittadinanza attiva nelle scuole.” Conclude il sindaco Fabio Mottinelli. “I più giovani vengono ingaggiati attraverso la gara, la competizione, il desiderio di far ottenere il risultato migliore alla loro classe. Potremmo quasi definirla una forma di educazione peer-to-peer, uno scambio tra pari, dove i ragazzi stessi mettono in circolo le idee migliori. Così facendo, gli allievi degli Istituti cebani apprenderanno in maniera diretta i valori della Repubblica e i simboli che la rappresentano. Il nome scelto per il concorso è fortemente rappresentativo delle nostre intenzioni. Scoprire o riscoprire le radici della nostra Repubblica, da cui è nato l’albero rigoglioso di libertà democratiche sotto cui ci muoviamo oggigiorno, e insieme ai più giovani guardare al futuro, che di quel futuro saranno i protagonisti. Il riconoscimento economico, che l’Amministrazione è felice di mettere in campo, è solo una piccola parte di un percorso che, siamo certi, porterà a ricadute di ben maggiore impatto: la conoscenza delle istituzioni del Paese, di ciò che la Repubblica e la Costituzione rappresentano e l’impegno civico nelle proprie comunità”.