Tre corsi di cucina esclusivi guidati da grandi chef al Taste Club Castello di Roddi

Nel suggestivo Taste Lab – Castello di Roddi, nel cuore delle Langhe, ti aspettano tre corsi di cucina esclusivi guidati da grandi chef.



Un’esperienza teorico-pratica, dove si cucina insieme allo chef, si scoprono tecniche e segreti dei grandi piatti e si conclude con la degustazione di ciò che è stato preparato, accompagnata da un calice di vino.



Domenica 26 aprile, ore 10.30

Pasquale Laera una stella Michelin del Ristorante Borgo Sant’Anna di Monforte d’Alba

Venerdì 1° maggio, ore 10.30

Federico Gallo una stella Michelin della Locanda del Pilone di Alba

Sabato 2 maggio, ore 10.30

Davide Palluda una stella Michelin del Ristorante All’Enoteca di Canale

Le lezioni si svolgono in 7 postazioni professionali, utilizzabili anche in coppia, per un massimo di 14 partecipanti, in un ambiente intimo e coinvolgente. Il costo di partecipazione è riferito alla postazione, che può essere utilizzata da una o due persone senza variazioni di prezzo.

Ultimi posti disponibili. I corsi possono essere acquistati anche in combinazione con il carnet Vinum o altre esperienze, con uno sconto che può arrivare fino al 15%