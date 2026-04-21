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Attualità | 21 aprile 2026, 18:09

Fossano celebra il 25 Aprile con la Filarmonica “Arrigo Boito”

Dall’alzabandiera ai Caduti alla messa in Concattedrale, una giornata tra memoria e musica

Fossano celebra il 25 Aprile con la Filarmonica “Arrigo Boito”

Fossano è pronta a celebrare le commemorazioni del 25 aprile, a 81 anni dalla liberazione dell’Italia del dominio nazi-fascista.

Il programma della lunga giornata prevedrà alle 9,45 l’ammassamento e il ritrovo delle autorità in piazza Mario Picco. Alle 10, sempre in piazza Picco, l’alzabandiera di fronte al monumento dei Caduti della Prima Guerra Mondiale. 

A seguire l’omaggio al monumento dei Marinai al parco cittadino di viale Alpi, alle 10.15 onore ai Caduti e l’intervento del sindaco in Largo degli Eroi. Previsti inoltre gli interventi conclusivi al monumento alla Resistenza in piazza Romanisio. 

Alle 18,30 la santa messa nella Concattredale di Santa Maria e San Giovenale. L’intera cerimonia sarà arricchita dalla presenza della Filarmonica Arrigo Boito.

Cristiano Sabre

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