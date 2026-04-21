Dalla mostra al castello di Roddi al viaggio nelle scuole: l’Expo della Sostenibilità punta sui giovani per la Giornata della Terra

La fase finale del progetto consiste in un roadshow territoriale, dal 27 aprile all’8 maggio, che parte da Aosta e si sposta nei principali capoluoghi piemontesi. Ogni tappa coinvolgerà mediamente un centinaio di studenti per un totale di circa 1000 partecipanti. Le diverse attività saranno adattate ai territori: a Biella, ad esempio, verranno realizzate siepi per la tutela degli impollinatori, mentre a Vercelli e Casale Monferrato nasceranno orti didattici che integrano biodiversità e agricoltura urbana. Tutti i progetti saranno monitorabili tramite una piattaforma digitale aggiornata dagli stessi studenti. Durante ogni appuntamento si terranno le premiazioni del contest e la consegna degli attestati Green School, ma si darà spazio anche alla peer education con studenti protagonisti nel raccontare e condividere i propri progetti. In alcune città, tra cui Vercelli, Torino, Asti e Novara, sono previsti incontri con divulgatori, giornalisti e creator impegnati sui temi ambientali, per sensibilizzare sull’importanza dell’impegno individuale e sulla comunicazione della sostenibilità. Tra gli ospiti: Nicolas Lozzito, Andrea Grieco e Giorgio Brizio. Il percorso si concluderà l’8 maggio a Torino, al Grattacielo della Regione Piemonte, con una cerimonia istituzionale finale dedicata alla presentazione dei risultati e alla premiazione delle scuole. EXPO Educazione si configura così non solo come un tour, ma come un percorso continuativo di dialogo tra giovani, scuole e istituzioni, con l’obiettivo di rafforzare una consapevolezza ambientale condivisa. In una giornata simbolica come quella del 22 aprile, l’Expo della Sostenibilità ribadisce il proprio messaggio: la transizione ecologica passa dall’educazione e dal coinvolgimento diretto delle nuove generazioni. ROAD TO THE FUTURE – CALENDARIO A TAPPE 27 aprile – Aosta Ore 10:00, Via Parigi 137, Scuola primaria Saint Martin (IC Pezzoli) Attività: cerimonia conclusiva e laboratorio con le classi 28 aprile – Asti Ore 10:00, Piazza Alfieri 33, Palazzo della Provincia di Asti Attività: cerimonia conclusiva e intervento del divulgatore Giorgio Brizio 29 aprile – Verbania Ore 10:00, Via S. Bernardino 49, Pallanza – Centro eventi “Il Maggiore” Attività: cerimonia conclusiva e intervento del divulgatore Giorgio Brizio 30 aprile – Vercelli Ore 10:00, Corso Tanaro 3, IC Lanino – scuola Pertini Attività: cerimonia conclusiva e piantumazione di orto didattico con le classi 4 maggio – Novara Ore 10:00, Via S. Bernardino da Siena, IIS Nervi Attività: cerimonia conclusiva e intervento del divulgatore Giorgio Brizio 5 maggio – Casale Monferrato Ore 10:00, Location da definire Attività: cerimonia conclusiva e intervento della divulgatrice Giulia Pagliuca 6 maggio – Biella Ore 10:00, Via XXV Aprile, Candelo – Scuola dell’infanzia S. Giacomo Attività: cerimonia conclusiva e Attività con le classi 7 maggio – in tutti i comuni aderenti Attività: premiazione presso le scuole che hanno ottenuto il riconoscimento “Green School” secondo lo standard UNESCO 8 maggio – Torino Ore 10:00, Grattacielo della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 Cerimonia conclusiva regionale Intervento istituzionale e intervento del divulgatore Nicolas Lozito Informazioni per il pubblico: “Just open your eyes”, Castello di Roddi (CN), Via Carlo Alberto 2 Inaugurazione aperta a tutti venerdì 17 aprile ore 21

Dal 18 aprile al 24 maggio 2026 Ogni sabato e domenica (e venerdì 1° maggio) dalle ore 9 alle 19, ingresso gratuito In tutti i giorni di apertura della mostra, al tramonto, video-proiezione dell’opera sulle mura del castello PER INFORMAZIONI www.expodellasostenibilita.it ufficio stampa Elisa Giordano (333 8727763) e Cocchi Ballaira (335 6831591