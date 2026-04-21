Cillario Ferrero e Alba Accademia Alberghiera in finale al Cooking Quiz: le scuole cuneesi a Parma

La provincia di Cuneo porta in finale al Cooking Quiz due delle sue realtà formative più rappresentative: l’IIS “Piera Cillario Ferrero” di Neive e l’Alba Accademia Alberghiera. Le due scuole si sono guadagnate l’accesso alla finalissima del 6 maggio a Parma, al termine di un percorso che ha coinvolto migliaia di studenti in tutta Italia.

La decima edizione del progetto ha infatti registrato numeri significativi, con oltre 36 mila studenti e 122 scuole coinvolte tra gennaio e aprile, in un format che ha unito formazione teorica e prove pratiche attraverso il linguaggio dinamico del quiz.

Per gli studenti cuneesi si tratta di un traguardo che premia impegno e continuità. La finale di Parma sarà non solo un momento competitivo, ma anche un’occasione di confronto e crescita. Come sottolineato dagli organizzatori, “la finale rappresenta soprattutto un momento di incontro, crescita e condivisione tra giovani”, in un contesto che quest’anno si è aperto anche a una dimensione internazionale.

A fare da cornice sarà la città emiliana, punto di riferimento per la cultura gastronomica italiana, dove i ragazzi potranno entrare in contatto diretto con le filiere del Made in Italy agroalimentare.

Per le classi vincitrici sono previsti premi formativi, tra cui una giornata di alta specializzazione presso ALMA – Scuola Internazionale di Cucina Italiana, oltre a un’esperienza all’estero.