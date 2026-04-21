Muoviti Alba, cento famiglie in campo

Domenica 19 aprile, cento famiglie si sono messe in gioco tra sport e divertimento.

Il format conferma il successo e il crescente gradimento dei cittadini, grazie a programmi sempre nuovi che uniscono grandi e piccoli in attività condivise e percorsi su misura.

Commenta l’Assessore allo Sport Davide Tibaldi: "Le domeniche di Muoviti Alba sono dedicate al tempo libero delle famiglie, con attività presso i centri sportivi cittadini. Una partecipazione così numerosa e entusiasta ci ha confermato che la strada intrapresa è quella giusta. Abbiamo in programma altri appuntamenti per proporre programmi dinamici e diversificati, all’insegna dello sport e della condivisione".

“Muoviti Alba” è un’iniziativa promossa dall’Assessorato allo Sport del Comune di Alba, in collaborazione con i Comitati di Quartiere cittadini, i centri sportivi e con il supporto della Fondazione CRC.