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Attualità | 21 aprile 2026, 16:57

Muoviti Alba, cento famiglie in campo

Il format dedicato allo sport e al tempo libero conferma il gradimento dei cittadini con nuove proposte per grandi e piccolics

Muoviti Alba, cento famiglie in campo

Domenica 19 aprile, cento famiglie si sono messe in gioco tra sport e divertimento. 

Il format conferma il successo e il crescente gradimento dei cittadini, grazie a programmi sempre nuovi che uniscono grandi e piccoli in attività condivise e percorsi su misura. 

Commenta l’Assessore allo Sport Davide Tibaldi: "Le domeniche di Muoviti Alba sono dedicate al tempo libero delle famiglie, con attività presso i centri sportivi cittadini. Una partecipazione così numerosa e entusiasta ci ha confermato che la strada intrapresa è quella giusta. Abbiamo in programma altri appuntamenti per proporre programmi dinamici e diversificati, all’insegna dello sport e della condivisione".

“Muoviti Alba” è un’iniziativa promossa dall’Assessorato allo Sport del Comune di Alba, in collaborazione con i Comitati di Quartiere cittadini, i centri sportivi e con il supporto della Fondazione CRC.

cs

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