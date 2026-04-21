A Diano d’Alba Cristina Taricco candidata sindaco: nasce la lista “Diano nel Cuore”

Cristina Taricco annuncia ufficialmente la propria candidatura a sindaco di Diano d’Alba in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Una decisione che non nasce in modo isolato, ma rappresenta il naturale proseguimento di un percorso condiviso con una squadra unita da un obiettivo comune e da una forte passione per il territorio. Da qui prende forma anche il simbolo e il motto della lista: “Diano nel Cuore”.

La lista guidata da Cristina Taricco, che sfiderà quella di "Vivere Diano d'Alba" di Paolo Olivero, si fonda su una base solida, costruita grazie all’esperienza maturata nell’amministrazione uscente guidata da Ezio Cardinale. Rinnovano infatti il proprio impegno figure già attive nella gestione comunale: Sergio Rinaldi, Marco Bolla, Francesca Veglio, Serena Proglio, Daniele Allario, Alberto Giacosa e Marco Arione. Accanto a questo gruppo consolidato si inseriscono nuovi componenti che portano entusiasmo e vitalità: Sara Destefans, Carla Marengo, Fabio Grimaldi, Stefano Marengo e Roberto Rapalino. Volti nuovi pronti a contribuire con idee fresche e un’energia rinnovata, elementi fondamentali per affrontare le sfide future.

Alla base della scelta di scendere in campo vi è una combinazione chiara: passione e competenza. L’obiettivo dichiarato è trasformare i bisogni della cittadinanza in risultati concreti, evitando promesse astratte e puntando su un programma realizzabile. L’esperienza maturata negli anni all’interno dell’amministrazione comunale ha permesso al gruppo di conoscere a fondo il funzionamento della macchina pubblica, individuando punti di forza e criticità. A questo si aggiunge l’esperienza professionale di Cristina Taricco, maturata come Responsabile del Servizio Finanziario in tre diversi comuni, elemento che rafforza la capacità di affrontare in modo concreto e consapevole le complessità amministrative.

La candidatura si fonda su principi chiari: trasparenza ed efficacia. L’intento è costruire un’azione amministrativa basata sulla gestione responsabile delle risorse pubbliche, con serietà e attenzione al bene collettivo, senza ricorrere a slogan vuoti.

In caso di fiducia da parte dei cittadini, la squadra si impegna a proseguire nel solco del lavoro già avviato, con l’obiettivo di rendere Diano d’Alba ancora più vivibile, turistica e curata. Una visione in continuità con quanto costruito finora, che punta a consolidare e migliorare i risultati raggiunti, trasformandoli in realtà concreta nei prossimi cinque anni grazie a un impegno condiviso e a una progettualità orientata al futuro del territorio.

Per seguire da vicino il percorso della candidatura, conoscere iniziative, aggiornamenti e momenti di confronto con i cittadini, è possibile restare in contatto attraverso i canali social ufficiali:

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