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Attualità | 21 aprile 2026, 11:10

Genola, installata una nuova pensilina in via Cussino

Il sindaco Gastaldi : "garantisce un punto di attesa adeguato e riparato in questa nuova posizione”

Genola, installata una nuova pensilina in via Cussino

Il Comune di Genola è sensibile nel sostenere i viaggiatori del trasporto pubblico locale. 

Installata una nuova pensilina in via Alfredo Cussino, supportata dalla realizzazione di una base, la cosiddetta platea, in cemento.

​“La struttura rientra nel progetto di ricollocazione del capolinea della linea Genola-Fossano, in precedenza situato in via Reyneri– ha precisato il sindaco di Genola Flavio Gastaldi - Questo cambiamento si è reso necessario a causa dell'avvio del cantiere nell'area; l'installazione della pensilina garantisce un punto di attesa adeguato e riparato in questa nuova posizione”. 

Si tratta inoltre di un intervento mirato a rendere più confortevole l'utilizzo dell'autobus durante tutta la fase di svolgimento dei lavori.

Cristiano Sabre

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