Genola, installata una nuova pensilina in via Cussino

Il Comune di Genola è sensibile nel sostenere i viaggiatori del trasporto pubblico locale.
Installata una nuova pensilina in via Alfredo Cussino, supportata dalla realizzazione di una base, la cosiddetta platea, in cemento.
“La struttura rientra nel progetto di ricollocazione del capolinea della linea Genola-Fossano, in precedenza situato in via Reyneri– ha precisato il sindaco di Genola Flavio Gastaldi - Questo cambiamento si è reso necessario a causa dell'avvio del cantiere nell'area; l'installazione della pensilina garantisce un punto di attesa adeguato e riparato in questa nuova posizione”.
Si tratta inoltre di un intervento mirato a rendere più confortevole l'utilizzo dell'autobus durante tutta la fase di svolgimento dei lavori.