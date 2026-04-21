Voucher Vesta per le famiglie piemontesi, parte il click day ma il sito è bloccato. Marrone: "Errore di sistema"

Bloccato il sito per chiedere il voucher Vesta, il sostegno promosso dalla Regione Piemonte a favore delle famiglie con figli nella fascia tra gli 0 e 6 anni. Poco dopo le 12, orario in cui è scattato ufficialmente il click day per chiedere il bonus, sono migliaia i piemontesi che stanno provando ad accedere al portale web tramite PC o cellulare.

Sito bloccato

Ma sono moltissimi quelli che segnalano come il sito non sia accessibile e quindi non sia possibile presentare la domanda per ottenere Vesta, il contributo che punta a sostenere i nuclei con figli tra 0 e sei anni Isee fino a 40.000 euro, con uno stanziamento complessivo di 20 milioni di euro.

Ed in Consiglio Regionale c'è spazio di nuovo per le polemiche sulle modalità di accesso alla misura. La capogruppo di AVS Alice Ravinale ha chiesto di sospendere per venti minuti la seduta, permettendo così ai dipendenti con figli di poter presentare la domanda.

Commenti infuriati

E mentre il sito è bloccato, sono decine i commenti di genitori infuriati apparsi sulla pagina facebook della Regione Piemonte, sotto il post dedicato a Vesta. La maggioranza scrive "Il sito non funziona dalle 11.59" oppure "dalle 11.58 non si apre la pagina". Un altro utente aggiunge "Tutto bloccato, usato 4 motori di ricerca più vari dispositivi ma nulla da fare". C'è poi chi attacca: "Siete andati a pranzo e vi siete dimenticati di attivare il portale?"

L'assessore Marrone: "Attacco hacker"

Sul tema arriva intanto una dichiarazione del vicepresidente della Regione Piemonte Maurizio Marrone, che si era occupato della misura: “Si è verificato un problema distribuito di rete che ha generato rallentamenti su numerosi servizi esposti su Internet di vari comuni, compresa la Città di Torino, Regione Piemonte ed altri enti. I nostri tecnici sono intervenuti analizzandone le cause e avviando le attività necessarie per il ripristino del normale funzionamento, conseguito alle 12.55.

Il bando resterà quindi aperto un’ora in più rispetto al previsto, rimanendo disponibile fino alle ore 01.00 di mercoledì 22 aprile.”.



Utenti furibondi