A Mondovì, per il Primo Maggio, la solenne processione per le vie di Breo per l'apertura del mese Mariano

Il Primo Maggio, come da tradizione, Mondovì rinnova uno dei suoi appuntamenti più sentiti: la processione per le vie del rione Breo, organizzata dalla Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri – Santuario del SS. Nome di Maria.

Venerdì 1° maggio, alle 20.30, è in programma la solenne funzione di apertura del mese mariano, alla quale seguirà la processione nel centro storico.

La celebrazione sarà presieduta da S.E. Mons. Luciano Pacomio, vescovo emerito della diocesi monregalese, e rappresenterà un momento di raccoglimento e devozione dedicato alla Vergine Maria, figura centrale della tradizione cattolica nel mese di maggio.

Al termine della funzione religiosa, le vie del rione Breo saranno animate da una processione che vedrà la partecipazione delle confraternite locali, riconoscibili per i caratteristici crocifissi portati in corteo. Ad accompagnare il percorso, anche la Banda Musicale di Mondovì.

In caso di maltempo la celebrazione si svolgerà interamente all’interno della chiesa.