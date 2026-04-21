Gli asparagi viola di Piero Fraire portano il buonumore non solo a tavola

In un’epoca in cui lo stress e la ricerca di un equilibrio interiore sono sempre più presenti, alcuni alimenti semplici e di stagione possono rivelarsi veri e propri alleati. Tra questi spiccano gli asparagi viola, in particolare la varietà Cardinale, coltivata con passione da Piero Fraire nella sua azienda agricola a Revello, in provincia di Cuneo. Non si tratta solo di un ortaggio dal gusto delicato e dal colore affascinante: le sue proprietà nutrizionali lo rendono un autentico “antistress” naturale e un cibo amico del buonumore.

L’effetto positivo sull’umore e sul sistema nervoso

Questi ortaggi contengono triptofano, un amminoacido essenziale che funge da precursore della serotonina, il neurotrasmettitore comunemente noto come “ormone della felicità”. Una dieta ricca di triptofano aiuta l’organismo a sintetizzare maggiori quantità di serotonina, contribuendo a migliorare l’umore, a ridurre l’ansia e a favorire un sonno più regolare.

A questo si aggiungono due minerali preziosi: magnesio e potassio. Il magnesio è noto per il suo ruolo nel rilassamento muscolare e nervoso, mentre il potassio aiuta a regolare la pressione sanguigna e a contrastare gli effetti dello stress. Insieme, questi elementi rendono gli asparagi violetti particolarmente indicati per combattere l’insonnia, gli sbalzi d’umore e persino i fastidi legati alla sindrome premestruale.

Proprietà depurative e diuretiche

Oltre all’azione sul benessere psicofisico, gli asparagi sono celebri per le loro spiccate proprietà depurative e diuretiche. Grazie all’asparagina (un amminoacido che dà il nome alla pianta) e alle saponine, favoriscono l’eliminazione delle tossine e riducono la ritenzione idrica.

Contengono inoltre inulina, una fibra prebiotica che sostiene la salute dell’intestino, e vitamina B9 (acido folico), importante per il metabolismo energetico e per il sistema immunitario. L’asparago violetto è anche più ricco di antociani rispetto alle varietà verdi: questi pigmenti naturali conferiscono il caratteristico colore viola e apportano un ulteriore contributo antiossidante.

La tradizione di Piero Fraire a Revello

L’azienda agricola di Piero Fraire è già rinomata per l’Asparago Dolce di Revello, un’eccellenza locale dal sapore delicato e dalla consistenza tenera. Da alcuni anni Piero ha introdotto con successo anche la varietà viola Cardinale, che sta conquistando sempre più estimatori sulle tavole dei cuneesi e non solo.

Il risultato è un prodotto fresco, coltivato con cura e rispetto per la terra, che unisce gusto, bellezza e benefici per la salute.

Come gustare al meglio gli asparagi viola

Per apprezzarne al massimo sapore, colore e proprietà, è consigliabile una cottura breve: crudi, al vapore, scottati in padella o arrostiti in forno per pochi minuti.

Ecco tre idee semplici e golose:

Asparagi viola al vapore con burro e parmigiano : la preparazione più classica. Cuoceteli al vapore per 8-10 minuti, conditeli con burro fuso e una generosa spolverata di parmigiano reggiano. Il contrasto tra il dolce dell’asparago e il sapore sapido del formaggio è irresistibile.

: la preparazione più classica. Cuoceteli al vapore per 8-10 minuti, conditeli con burro fuso e una generosa spolverata di parmigiano reggiano. Il contrasto tra il dolce dell’asparago e il sapore sapido del formaggio è irresistibile. Insalata tiepida di asparagi viola con uovo e sesamo : lessateli brevemente, tagliateli a pezzi e conditeli con olio extravergine, aceto balsamico, semi di sesamo tostati e uova sode a fette. Un piatto leggero, colorato e ricco di proteine.

: lessateli brevemente, tagliateli a pezzi e conditeli con olio extravergine, aceto balsamico, semi di sesamo tostati e uova sode a fette. Un piatto leggero, colorato e ricco di proteine. Asparagi viola arrostiti al forno: tagliateli a metà nel senso della lunghezza, conditeli con olio, aglio, sale, pepe e una manciata di semi misti. Cuocete a 200°C per 15-20 minuti fino a quando saranno teneri e leggermente caramellati. Perfetti come contorno o antipasto.

Dove trovare gli asparagi viola di Piero Fraire

Potete acquistare gli asparagi violetti direttamente dal produttore nei seguenti punti:

̶ Banco di Piero Fraire al Mercato della Terra di Saluzzo (mercoledì e sabato mattina, sotto l’Ala di Ferro)

̶ Negozio 4 Stagioni in Via Giolitti a Revello

̶ L’Orto del Gallo a Cuneo

Chi preferisce ordinare con comodità può contattare Piero tramite WhatsApp al numero 328-8057705 e ritirare la spesa direttamente al mercato.

Un ortaggio di stagione, bello da vedere e buono da mangiare, che regala benessere a tavola e buonumore nella vita di tutti i giorni.

Provateli: la primavera ha un sapore (e un colore) davvero speciale grazie agli asparagi viola di Piero Fraire.