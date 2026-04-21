Bra, tutto pronto per la presentazione del libro Non te ne andare di Francesco Testa

A Bra è tutto pronto per la presentazione del libro “Non te ne andare” di Francesco Testa.

L’associazione culturale Albedo vi aspetta stasera, 21 aprile, alle ore 20.45, presso Albergo Cantine Ascheri (via Giovanni Piumati, 25), per conversare con l'autore in compagnia di un bicchiere di vino. Una serata da non perdere sul tema “Dialoghi al maschile per ritrovarsi”. L’ingresso? Gratis, quindi niente scuse.

Descrizione del libro

Ci sono libri che nascono per essere letti e altri per essere ascoltati. “Non te ne andare” appartiene a entrambe le categorie. Francesco Testa costruisce un mosaico di storie al maschile, autentiche, senza eroi. Un libro di dialoghi, ma anche di silenzi: di uomini che finalmente trovano il coraggio di parlarsi, di guardarsi negli occhi, di riconoscere la propria vulnerabilità. Amicizia, stanchezza, ricerca di senso, fatica del lavoro, bellezza inattesa della condivisione: ogni pagina è un frammento di umanità quotidiana che si illumina di significati più grandi. La scrittura è limpida, musicale, fatta di pause e respiri. La voce narrante si muove tra la confessione e l'empatia, tra il ricordo e la presenza, come un interlocutore che resta accanto ai protagonisti delle sue storie. Si percepisce la delicatezza di chi ha imparato che la forza non è nel tacere, ma nel raccontarsi. Non te ne andare non è solo un titolo, ma un invito rivolto a chi legge: restare, almeno un po', a guardare questi uomini che cercano loro stessi e ci restituiscono un frammento di verità che appartiene a tutti noi. Fatevi un regalo, leggetelo.