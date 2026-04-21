Grande festa a Cherasco per i 13 anni del Museo della Magia

“I sogni sono come un sentiero di campagna; non c’era. È passata tanta gente e la strada si è fatta”.

Così è stato per il museo della magia di Cherasco… ufficialmente aperto il 25 aprile del 2013. “Un sogno, un progetto, un impegno, un’idea, una sfida: non c’è parola che non si adatti alla nascita del Museo della Magia di Cherasco, avvenuta il 25 aprile, sotto gli auspici dei più grandi illusionisti italiani”. Così scriveva Vanna Pescatori sul quotidiano La Stampa, in occasione dell’apertura del museo della magia di Cherasco.

Un augurio che si sta realizzando ogni giorno di più. Attualmente il museo della magia è diventato il più grande e più visitato dei musei della provincia di Asti e di Cuneo. Come importanza e indice di gradimento il Touring Club Italiano lo posiziona al terzo posto tra i musei italiani, dopo il museo del castello di Bard e il museo Egizio di Torino. E le notifiche sui vari canali social sono tutte molto lusinghiere.

"Il Museo della Magia di Cherasco – ad esempio scrive Alessio su Tripadvisor - è un luogo unico e affascinante che vi trasporterà in un mondo di magia e mistero. La collezione di oggetti e strumenti magici è strabiliante, offre una visione approfondita dell'arte della magia attraverso il tempo.

Siete tutti ufficialmente invitati per continuare a sognare il 25 aprile in occasione di questa nuova festa anniversaria.

Il programma qui accanto

Spettacoli no stop e tante magie da fare e da vedere insieme a grandi maghi e illusionisti.

Costo: ingresso biglietto museo.