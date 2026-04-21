"Città Fiorita 2026”: Bene Vagienna si riempie di colori e profumi

È tornata in piazza Botero a Bene Vagienna l'edizione "Città fiorita 2026", il concorso che ha come obiettivo quello di rendere bello e fiorito il nostro paese e, non solo, anche le 9 frazioni che sono parte del comune.

Per aderire al concorso basta far fiorire un balcone, una finestra, un'aiuola o un angolino visibile passando per la strada; fotografarlo nel momento di maggior splendore ed inviare la foto all' indirizzo mail del gruppo "Benechefa": benechefa2025@gmail.com

oppure tramite whatsapp al numero 338-4870752 indicando nome e cognome entro il 21 giugno.

È stata costituita una giuria di esperti che sceglierà tra tutte, le 3 creazioni più originali che saranno premiate con omaggi a tema botanico l'11 luglio alle ore 17 presso Casa Ravera.



Le associazioni A.n.p.a, Paese Nostro, Circolo Beniamino Arci ed il comitato Per il Bene Comune che quest'anno sostengono questa'iniziativa, invitano tutti i benesi a partecipare per contribuire a creare uno spettacolo unico di bellezza, colori e profumi per chi passeggia per le vie di Bene Vagienna o passa per le strade delle frazioni.



Appuntamento in piazza Botero ancora domenica 26 aprile per offrire bellezza al paese.