Saluzzo, a Castellar lo spettacolo musicale “Da flop al top”

Periodicamente, a Castellar, grazioso borgo alle porte di Saluzzo, vengono proposte iniziative teatrali e musicali per animare la vita del borgo.
Giovedì 23 aprile, presso il teatrino del Sarvanot, attiguo all’omonima trattoria-pizzeria (via Maestra 3), sarà la volta di un singolare appuntamento dal titolo: “Da flop a top” al Festival di Sanremo, ovvero le canzoni sconfitte alla più celebre kermesse canora nazionale che sono poi diventate grandi successi.
A proporne la storia e la loro riproposizione Koorina&Fuzzler.
La serata che unisce racconto, musica dal vivo e simpatica ironia, si annuncia curiosa quanto suggestiva.
Lo spettacolo inizia alle 21 ma prima è prevista un’apericena (a prezzo modico) dalle 19,30 presso il Sarvanot.
Gradita la prenotazione (tel. 0175 291515).