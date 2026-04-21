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Eventi | 21 aprile 2026, 12:37

Saluzzo, a Castellar lo spettacolo musicale “Da flop al top”

Appuntamento al teatrino del Sarvanot giovedì 23 aprile

Saluzzo, a Castellar lo spettacolo musicale “Da flop al top”

Periodicamente, a Castellar, grazioso borgo alle porte di Saluzzo, vengono proposte iniziative teatrali e musicali per animare la vita del borgo.

Giovedì 23 aprile, presso il teatrino del Sarvanot, attiguo all’omonima trattoria-pizzeria (via Maestra 3), sarà la volta di un singolare appuntamento dal titolo: “Da flop a top” al Festival di Sanremo, ovvero le canzoni sconfitte alla più celebre kermesse canora nazionale che sono poi diventate grandi successi.

A proporne la storia e la loro riproposizione Koorina&Fuzzler.

La serata che unisce racconto, musica dal vivo e simpatica ironia, si annuncia curiosa quanto suggestiva.

Lo spettacolo inizia alle 21 ma prima è prevista un’apericena (a prezzo modico) dalle 19,30 presso il Sarvanot. 

Gradita la prenotazione (tel. 0175 291515).


 

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