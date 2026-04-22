Peveragno, c'è il terzo candidato sindaco: è l'architetto Pierangelo Mattalia

Dopo Paolo Renaudi, che corre per il suo terzo mandato, ed Enzo Tassone, a Peveragno ha ufficializzato la sua candidatira Pierangelo Mattalia, architetto libero professionista, già consigliere di opposizione con la lista civica "siAMO Peveragno", per cui correrà alle prossime amministrative.

“La nostra lista è un progetto che affonda le radici nella coerenza e nella conoscenza reale dei problemi di Peveragno. Abbiamo scelto di mantenere il nome ‘siAMO Peveragno’ perché il legame con la nostra comunità è il motore di ogni nostra proposta,” dichiara il candidato. “Si tratta di un percorso iniziato sei anni fa che oggi si rinnova e si rafforza”.

Nelle prossime settimane, la lista “siAMO Peveragno” incontrerà i cittadini nelle frazioni e nel centro per illustrare il programma.

La lista e il suo programma saranno presentati alla popolazione il giorno 27 aprile, alle ore 21.00 presso centro polifunzionale “A la Sousta” di Peveragno.

Elenco candidati:

Adriano Renaudi

Claudio Arecco

Daniele Piacenza

Davide Pellegrino

Franca Borsarelli

Francesca Renuadi

Ivano Breventani

Luca Pascucci

Pinuccia Giraudo

Riccardo Cisnetti

Sara Scagliotti

Silvio Costamagna