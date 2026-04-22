Ripristino corse treni Cuneo-Torino, Sacchetto (Fdi): "Il lavoro di squadra ha portato risultati concreti"

Riceviamo e pubblichiamo:

“Dopo molti mesi di impegno, tra cui un Ordine del Giorno di cui ero primo firmatario, approvato all’unanimità dal Consiglio Regionale nel luglio del 2025, la Giunta rende noto che linea ferroviaria Torino–Cuneo vedrà da dicembre la reintroduzione della prima corsa del mattino da Cuneo alle 4,21 e dell’ultima della sera alle 23,25 da Torino, è questo un risultato figlio delle giuste richieste dei pendolari e della sinergia avuta con alcuni colleghi in Consiglio, come Giulia Marro, che aveva condiviso con me l’Odg e dell’Assessore Gabusi, che ha dato seguito all’atto di indirizzo che il Consiglio gli aveva fornito. Quando si fa squadra su temi concreti i risultati arrivano”, sottolinea il Consigliere regionale Claudio Sacchetto.

Nell’ambito dell’approvazione del Disegno di Legge 81 “Variazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027” della Regione Piemonte il Consiglio Regionale, nella seduta dell’8 luglio 2025, aveva votato unanimemente a favore dell’Ordine del giorno numero 273 depositato dal Consigliere Claudio Sacchetto che richiedeva di ripristinare le corse dei treni delle 4,21 e delle 23,25 sulla tratta Cuneo-Torino soppresse nel periodo Covid e mai riattivate.

Lo studio di fattibilità tecnico-economica predisposto dalla Regione prevede un costo stimato per il ripristino annuale di questi servizi si aggirerebbe intorno ai 945.000 euro.