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Politica | 22 aprile 2026, 18:33

Mercoledì 29 aprile si riunisce il Consiglio comunale di Racconigi

Otto i punti all'ordine del giorno

Mercoledì 29 aprile si riunisce il Consiglio comunale di Racconigi

É in programma mercoledì 29 aprile, alle ore 19:30, il Consiglio comunale di Racconigi, che si terrà nella sala consiliare del palazzo comunale.

Saranno otto i punti all’ordine del giorno: il Consiglio si aprirà con la lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente e si concluderà con le eventuali interrogazioni o mozioni da parte della minoranza.

Tra gli argomenti in discussione ci sono: l‘approvazione del Patto di Amicizia e collaborazione tra il Comune di Racconigi e il Comune di Sao Filipe e la variazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028.

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