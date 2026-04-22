Riattivate due corse sulla tratta Torino-Cuneo, Marro: “Quando le richieste delle persone vengono portate avanti con costanza, arrivano risultati”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Dopo tante interrogazioni e ordini del giorno, possiamo dirlo: ce l’abbiamo fatta. Tornano due corse fondamentali per il nostro territorio, quella notturna da Torino a Cuneo delle 23:25 e quella del mattino da Cuneo a Torino delle 4:25.

Sono treni che servono davvero: la sera permettono di andare a Torino per un evento, una cena, un impegno di lavoro e tornare; al mattino consentono di partire presto per studio, lavoro o per prendere altre coincidenze.

Sono anche un passo concreto per rendere più accessibile il trasporto pubblico: si possono ancora migliorare le cose, ma questo è un passo importante"

Questo risultato arriva dopo anni di lavoro in Commissione e nell’Osservatorio ferroviario, insieme anche ad altri colleghi e colleghe. Penso, ad esempio, al consigliere Sacchetto: su questi temi si è riusciti a costruire un lavoro condiviso, come dimostra anche l’ordine del giorno alla variazione di bilancio 2025 votato all’unanimità.

In questi mesi siete stati in tanti e tante a scrivermi: oggi è giusto condividere questa soddisfazione. Ringrazio anche l’assessore Gabusi per l’attenzione dimostrata su questo tema.

Arriva anche in un momento non semplice. Proprio ieri in Consiglio regionale, durante il question time, abbiamo parlato di quanto la crisi internazionale stia incidendo sugli spostamenti: è ancora più importante che il trasporto pubblico locale non venga messo in discussione e che i costi non ricadano, ancora una volta, sui cittadini.

Continueremo a seguire la situazione, perché questi miglioramenti non siano episodi isolati ma diventino strutturali.”

Giulia Marro, consigliera regionale AVS