Tenda, i nuovi tornanti sono a buon punto. E sabato riapre il tunnel

E' chiuso al traffico dal 13 aprile e riaprirà sabato 25 il tunnel di Tenda, in questa dozzina di giorni di stop interessato da lavori importanti, eseguibili solo in totale assenza di circolazione, sui tornanti lato Francia.

Come si vede dalle foto, lo stato dei tornanti, ridotti da quattro a due, è decisamente migliorato, come lo è in generale la viabilità fuori dal tunnel.

Sabato 25 aprile la riapertura, come detto. Si attende l'ordinanza, che sarà emanata probabilmente il prossimo venerdì, ma ci sono pochi dubbi sugli orari.

Quasi certamente si manterranno le tre fasce.

Sabato, domenica e festivi, il traforo sarà percorribile dalle 6 alle 23: da Italia a Francia primo ciclo alle ore 6:00, ultimo ciclo ore 22:30; da Francia a Italia primo ciclo alle ore 6:15, ultimo ciclo alle ore 22:45.

Il lunedì e il martedì il tunnel sarà aperto al traffico nelle due fasce orarie giornaliere 6-8 e 18-21.

Il mercoledì, il giovedì e il venerdì il tunnel sarà aperto nelle tre fasce orarie 6-8, 12.15-12.45 e 18-21

Il primo ciclo da Italia a Francia è alle ore 6:00, l’ultimo ore 7:30; da Francia a Italia il primo ciclo è alle ore 6:15, l’ultimo alle ore 7:45.

Fascia oraria con passaggio dall’Italia alle 12.15 e dalla Francia alle 12.30

Fascia oraria 18:00 – 21:00

Il primo ciclo da Italia a Francia è alle ore 18:00, l’ultimo ore 20:30; da Francia a Italia il primo ciclo è alle ore 18:15, l’ultimo alle ore 20:45.

Al momento si tratta di supposizioni sulla base di quanto emerso nel corso dell'ultima Conferenza intergovernativa. La conferma si avrà solo con l'ordinanza.