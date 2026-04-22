Monastero di Vasco: conclusi i lavori di regimazione delle acque lungo provinciale 36

Si sono conclusi negli scorsi giorni i lavori di regimazione delle acque lungo la Strada Provinciale 36 nel territorio del Comune di Monastero di Vasco, un intervento atteso e significativo finalizzato al miglioramento della sicurezza stradale e alla corretta gestione delle acque meteoriche.

Il cantiere ha preso avvio lo scorso 9 marzo e ha previsto la realizzazione di una condotta di scarico interrata di circa 180 metri lungo la S.P. 36. Lungo il tracciato, in corrispondenza degli accessi carrai e pedonali, sono stati installati pozzetti e griglie per la raccolta e il convogliamento delle acque provenienti dalla piattaforma stradale, consentendone così un’efficace regimazione e riducendo il rischio di ristagni o criticità durante gli eventi piovosi.

A completamento dell’intervento, e con l’obiettivo di incrementare ulteriormente i livelli di sicurezza, si è proceduto alla revisione della porzione terminale della cunetta esistente nel tratto in prossimità dell’intersezione con la S.S. 28. In questo punto sono stati realizzati circa 50 metri di cunetta “alla francese” in calcestruzzo, dotata di tubazione sottostante, per migliorare il deflusso delle acque e la stabilità del piano viabile.

L’importo complessivo dell’intervento ammonta ad 70mila euro ed è stato finanziato dalla Regione Piemonte su domanda congiunta di Provincia di Cuneo e Comune di Monastero di Vasco e i lavori sono stati realizzati senza chiusure della circolazione stradale e senza istituzione di senso unico alternato.



“Con qualche giorno di anticipo - afferma il consigliere provinciale, Pietro Danna - abbiamo terminato i lavori di regimazione delle acque in località Gandolfi, un intervento molto importante perché va a ridurre grandemente la possibilità di allagamento della sede stradale e delle abitazioni prospicienti alla provinciale in caso di forti precipitazioni. Diamo così una risposta ai residenti che da tempo chiedevano di porre rimedio ad una criticità che creava problemi di sicurezza e al transito dei veicoli.”



“Un intervento atteso che migliora concretamente la sicurezza della strada e riduce il rischio di allagamenti - aggiunge il sindaco di Monastero di Vasco, Franco Bosio -. Ringrazio Provincia e Regione per l’attenzione al nostro territorio”.