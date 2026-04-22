Alba, modifiche alla viabilità in corso Europa per lavori di riqualificazione dello spartitraffico

Il Comune informa la cittadinanza che, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di riqualificazione dello spartitraffico, sarà istituita una temporanea modifica alla circolazione stradale in corso Europa.
In particolare, è prevista la chiusura al transito veicolare della carreggiata in direzione centro città, nel tratto compreso tra via P. Girotti e via A. Moro, dalle ore 20.00 di giovedì 23 aprile alle ore 04.00 di venerdì 24 aprile.
Durante l’intervento, la ditta incaricata provvederà all’installazione della segnaletica stradale necessaria e al presidio dell’area di cantiere, in coordinamento con la Polizia municipale.
Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare eventuali spostamenti tenendo conto delle modifiche alla viabilità.