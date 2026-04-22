Cuneo, semafori di Borgo San Giuseppe e di viale Angeli ko: si attendono parti di ricambio

Negli ultimi giorni sono uscite, sugli organi d’informazione locale, alcune notizie che segnalano il malfunzionamento degli impianti semaforici in frazione Borgo San Giuseppe, tra via della Vecchia Ferrovia e via Spinetta, e in centro città, e tra viale Angeli e corso Brunet.

A tal proposito si rende noto che l’ufficio comunale competente si è attivato non appena venuto a conoscenza delle anomalie per cercare di risolvere quanto prima il problema; tuttavia, il permanere della situazione è dovuto ai tempi tecnici necessari per l’approvvigionamento di una nuova centralina semaforica per ogni impianto, indispensabile per il corretto coordinamento dei dispositivi di segnalazione luminosa. Un fattore su cui l’ente pubblico non può incidere in alcun modo. Per lo stesso motivo, ad oggi non è possibile fornire una stima dei tempi di risoluzione.

In attesa del ritorno alla normale viabilità s’invitano gli automobilisti a seguire le norme del Codice della Strada e a prestare la massima attenzione in prossimità delle intersezioni stradali, già teatro di incidenti stradali in passato.