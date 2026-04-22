Lavori pubblici e nuovi insediamenti a Fossano: interventi da via Pietragalletto a via Ghiglione, passando al prossimo Polo logistico del freddo Conad

Cantieri aperti in pieno fermento, volti a tradurre nel concreto una grande progettualità prevista sul territorio di Fossano.

Di recente conclusione, infatti, i lavori su via Pietragalletto e su via Domenico Ghiglione. Si è provveduto infatti a riasfaltare tutto il tratto citato, intervenendo anche sulla segnaletica stradale orizzontale e anche sui parcheggi, che cambiano il verso, da verticali a orizzontali. Tinteggiato inoltre in rosso tutta una nuova pista ciclabile lungo quel perimetro.

Tra via Ceresolia e via Villafalletto sarà realizzato, presumibilmente entro la fine dell’anno, il “Polo logistico del freddo”: uno stabilimento che immagazzinerà tutte le merci che saranno poi convogliate nei vari supermercati del circuito Conad del territorio.

Nelle vicinanze, l’impresa Cogefa, sta realizzando anche una vasta area di parcheggio, che conterrà 200 posti auto.

In via San Giacomo, infine, il vecchio depuratore è stato demolito e sarà sostituito con una nuova area di ulteriore collegamento al polo logistico Conad.