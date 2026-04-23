I cuneesi chiamati al voto dei futuri spazi di Palazzo Santa Croce, che sarà ESSECI

Da Palazzo Santa Croce a ESSECI: lo scorso marzo al Teatro Toselli di Cuneo è stato presentato il nuovo nome del polo culturale. LEGGI QUI

Fino a fine mese, la cittadinanza è chiamata ad esprimere il proprio parere sul naming che caratterizzerà due aree fondamentali dell’hub: la biblioteca e lo spazio di condivisione situato al piano terra.

Le votazioni sono aperte fino al 30 aprile 2026 sul sito cuneocultura.it

Il cantiere volge al termine ed è dunque ora di concentrarsi su quella che sarà l’identità di Esseci.

La genesi della brand identità realizzata dall’agenzia Hellobarrio è stata guidata da due lettere, S e C, la Storia e la Cultura, che da sempre caratterizzano del luogo, e da uno degli elementi più caratteristici del palazzo, la forma delle finestre.

La struttura sarà la nuova sede della Biblioteca civica, ma non solo: saranno a disposizione di tutti anche spazi per la lettura e lo studio, un caffè letterario con annessi locali pensati ad hoc per i giovani, location per laboratori e spettacoli, e anche la corte interna sarà animata da eventi.

“Luogo dalla storia importante e dalle molte anime, Esseci sarà un posto vivo, in cui le persone possano incontrarsi, confrontarsi e crescere insieme, un centro di condivisione e di aggregazione naturale per tutte le fasce d’età, in cui trovarsi e ri-trovarsi”, dichiara l’assessora per la cultura della Città di Cuneo, Cristina Clerico.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto YBC – Young Based Community, percorso di rigenerazione culturale e sociale reso possibile da un importante contributo dell’ANCI, che – sempre all’interno dell’hub – porterà alla nascita di uno spazio gestito direttamente da Under35.