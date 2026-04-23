Costigliole Saluzzo, Fabrizio Nasi senza rivali nella sua corsa al municipio

Quando mancano meno di 48 ore alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, è assai probabile che a Costigliole Saluzzo ci sia la sola lista “Insieme per Costigliole”, che ha come candidato sindaco Fabrizio Nasi.

Una formazione espressione della maggioranza uscente pur con qualche nuovo innesto. Ovviamente non ne farà parte l’ex assessore Paola Anghilante, estromessa da Nasi dalla giunta per divergenze di carattere politico-partitico.

(Paola Anghilante)

Di una possibile lista di quest’ultima si è parlato nelle scorse settimane, anche se appare difficile che possa concretizzarsi, data la ristrettezza dei tempi.

“Lascio aperto uno spiraglio e fino all’ultimo non sciolgo le riserve”, si limita a commentare Anghilante.

Nei giorni scorsi in paese si era diffusa la voce di una possibile candidatura di Ingrid Brizio, direttore dell’ Afp di Dronero di origini costigliolesi, indiscrezione che aveva creato un comprensibile trambusto tra gli addetti ai lavori.

(Ingrid Brizio)

È stata la stessa interessata, prontamente, a fare chiarezza: “La notizia di una mia candidatura a sindaco non è vera. Costigliole è un paese che amo profondamente, che rappresenta le mie radici e a cui sento tuttora di appartenere. Oggi la mia condizione professionale e familiare – spiega Brizio - è incompatibile con un impegno che ritengo totalizzante, se fatto con responsabilità e professionalità. Inoltre- puntualizza - nutro grande stima nei confronti del sindaco attuale, Fabrizio Nasi, a cui sono legata da una profonda amicizia. Gli riconosco trasparenza, onestà e capacità amministrativa. Ritengo poco opportuna e non leale, una candidatura alternativa alla sua. Dunque a lui ed alla sua squadra auguro un secondo mandato. In futuro – confida - potrei fare volentieri una seria valutazione per un impegno amministrativo di questo tipo per il mio paese”.

Insomma, salvo sorprese dell’ultima ora (sempre possibili fino a sabato 25 aprile) Nasi non dovrebbe avere altri competitor all’infuori del quorum.