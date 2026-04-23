“Peveragno Futura”: i 12 candidati per Enzo Tassone Sindaco

Il candidato Tassone e i candidati della lista

Peveragno Futura, la lista che sostiene la candidatura a sindaco di Enzo Tassone alle elezioni comunali di Peveragno dei prossimi 24 e 25 maggio, annuncia i nomi dei 12 candidati al ruolo di consigliere comunale.

"Un gruppo eterogeneo, composto da persone con competenze ed esperienze diverse, ma accomunate da una condivisa volontà di contribuire attivamente alla vita della comunità, lavorando sempre e solo nell'interesse di Peveragno e dei peveragnesi", spiega lo stesso Tassone, imprenditore agricolo 57enne ed ex assessore, che per la prima volta correrà per la carica di sindaco di Peveragno.

Di seguito l’elenco dei candidati al Consiglio Comunale (in ordine alfabetico per cognome):

Lara Dalmasso : 39 anni, impiegata nel settore sanitario

: 39 anni, impiegata nel settore sanitario Marco Michele Damiano : 48 anni, bancario

: 48 anni, bancario Ginevra Garro : 23 anni, studentessa magistrale di economia

: 23 anni, studentessa magistrale di economia Gloria Gavotto (consigliera comunale uscente): 41 anni, impiegata nel settore informatico e giornalista pubblicista

(consigliera comunale uscente): 41 anni, impiegata nel settore informatico e giornalista pubblicista Ermanno Goletto : 55 anni, funzionario informatico presso ente locale

: 55 anni, funzionario informatico presso ente locale Cristian Grosso : 44 anni, consulente assicurativo

: 44 anni, consulente assicurativo Sagjonevo Kulari detto Sagio : 49 anni, operaio nel settore metalmeccanico

: 49 anni, operaio nel settore metalmeccanico Maurizio Mandrile : 38 anni, operaio nel settore metalmeccanico

: 38 anni, operaio nel settore metalmeccanico Fabrizio Pellegrino (consigliere comunale uscente): 40 anni, tecnico e consulente caseario

(consigliere comunale uscente): 40 anni, tecnico e consulente caseario Michele Pellegrino : 26 anni, operatore specializzato nella manutenzione infrastrutture

: 26 anni, operatore specializzato nella manutenzione infrastrutture Stefania Toselli : 51 anni, dipendente nel settore agricolo

: 51 anni, dipendente nel settore agricolo Floriano Turco: 60 anni, perito agrario, consulente assicurativo e apicoltore

La presentazione ufficiale della lista Peveragno Futura si terrà giovedì 30 aprile alle ore 20:45 presso la Sousta.

Nei giorni successivi gli incontri con i cittadini in una serie di appuntamenti pubblici (nel capoluogo e nelle frazioni) all'interno dei quali verranno presentati sia i singoli candidati sia le proposte programmatiche della lista.