Ostana ricorda la Resistenza: una mostra per non dimenticare

In un tempo segnato da nuove tensioni internazionali e da equilibri sempre più fragili, Ostana sceglie di fermarsi a riflettere sul proprio passato, riportando al centro i valori della libertà e della democrazia conquistati durante la Resistenza, con una mostra dal 25 aprile al 3 maggio, negli uffici del Municipio.

Il sindaco Giacomo Lombardo: “I rapporti internazionali costruiti con fatica nel secondo dopoguerra appaiono sempre più messi in discussione, come amministrazione comunale abbiamo deciso di promuovere una mostra dedicata a uno dei periodi più drammatici e decisivi della storia italiana: quello compreso tra l’8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945.

L’iniziativa – continua Lombardo - intende ricordare non solo gli eventi, ma soprattutto le scelte di uomini e donne che, attraverso la lotta, armata e non, contribuirono alla liberazione dal regime nazifascista, responsabile nel nostro Paese di circa mezzo milione di vittime, tra cui centocinquantamila civili”.

L’esposizione, ospitata nel salone comunale in occasione dell’anniversario della Liberazione, è resa possibile grazie al prestito dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo. La mostra raccoglie i risultati di una ricerca realizzata nel 1995 sul ventennio fascista e sulla Resistenza, con l’obiettivo di offrire una narrazione accessibile anche a un pubblico non specializzato.

Prodotta in più copie, una per ciascuna provincia piemontese, la mostra mantiene un impianto comune, pur adattandosi alle specificità dei diversi territori. I pannelli guidano il visitatore attraverso un percorso tematico e cronologico che affronta momenti e concetti chiave: dalla scelta individuale all’identità collettiva, dalla vita quotidiana sotto il regime al controllo del territorio, fino all’insurrezione, alla liberazione e alla costruzione di un’idea di futuro.

Fortemente voluta dalla Regione Piemonte e dall’Unione delle Province piemontesi, l’esposizione rappresenta il frutto di un lavoro condiviso tra gli istituti storici del territorio, uniti dall’intento di trasmettere alle nuove generazioni il valore della libertà conquistata.

Ad arricchire il percorso espositivo, oltre a un’ampia selezione fotografica, anche una serie di manifesti realizzati da studenti di grafica provenienti da università e accademie di belle arti di tutta Europa. Le opere, selezionate per una mostra a circolazione europea presentata a Torino in occasione del Salone del Libro del 1995, contribuiscono a rendere più immediata e coinvolgente la lettura dei contenuti.

La mostra sarà visitabile nei fine settimana del 25-26 aprile e del 2-3 maggio, con orario 10-12,30 e 14-17. Nei giorni intermedi sarà comunque possibile accedere all’esposizione recandosi negli uffici comunali di Ostana, dalle 9 alle 12.

Ingresso libero.