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Attualità | 24 aprile 2026, 13:07

Per il ponte del 1° Maggio a San Giacomo di Roburent si attiva un servizio di car pooling

L'iniziativa nasce dal consiglio di frazione: "Sarà possibile anche noleggiare e-bike"

Il ponte del 1° maggio è l’occasione ideale per staccare dalla routine e immergersi nella natura. A invitare tutti a vivere questa esperienza è il consiglio frazionale di San Giacomo di Roburent, che propone un’iniziativa all’insegna della sostenibilità, del comfort e della condivisione.

"L’obiettivo è semplice ma importante - ci spiega Riccardo Arena, presidente del consiglio frazionale -: raggiungere quello che per molti è un luogo del cuore, riducendo l’impatto ambientale e valorizzando una mobilità più consapevole. Per farlo, sono state pensate due soluzioni pratiche e accessibili a tutti".

Così è stato pensato da un lato il servizio di noleggio e-bike per esplorare il territorio in totale libertà, godendo dei paesaggi montani in modo sicuro ed ecologico.

Dall’altro lato, viene promosso il car-pooling su prenotazione, una scelta intelligente per condividere il viaggio con altre persone, ridurre il traffico e abbattere le emissioni. 

Gli organizzatori invitano a prenotare in anticipo, così da garantirsi un posto e contribuire a una gestione più efficiente dei servizi. Tutte le informazioni dettagliate e le modalità di prenotazione sono disponibili attraverso i canali del Consiglio di Frazione.

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