EVENTI / Da Vinum di Alba alla Sagra di Sant Marcelin di Macra, l’ultima domenica di aprile accende la Granda

L'ultima domenica di aprile sarà ricco di eventi in Granda, con le prime sagre paesane (Frabosa Sottana, Macra, Piozzo, Trinità …), la Fiera Internazionale Vinum ad Alba, la Sagra del Gorgonzola DOP a Cavallermaggiore e numerose occasioni di trascorrere giornate all’aperto con passeggiate enogastronomiche (Pianfei, Vottignasco …) e culturali, escursioni o visite guidate.

La rassegna Castelli Aperti propone di riscoprire il patrimonio storico della provincia (vedi spazio dedicato), mentre prosegue la stagione dei concerti, delle rappresentazioni teatrali, delle mostre d’arte e di fotografia.

Completano le occasioni eventi sportivi, mercatini e proposte di laboratori per grandi e piccini.

Si consiglia sempre di consultare le previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia li trovate su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it .

Castelli Aperti

Prosegue la rassegna 'Castelli Aperti', che per il week end della Festa della Liberazione offre un’opportunità unica per riscoprire il patrimonio culturale e storico del territorio piemontese. Dalle fortificazioni medievali, alle residenze nobiliari immerse nel verde, i visitatori potranno partecipare a visite guidate, eventi tematici e attività per tutte le età, in un viaggio tra storia, architettura e memoria.

Ecco l’elenco di tutti i beni storici aperti in Granda domenica 26 aprile:

Alba – Museo Diocesano: 25 e 26 aprile aperto dalle 11 alle 18.30. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-della-cattedrale-mudi-alba.html

Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: 25 e 26 aprile aperto dalle 10.30 alle 19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-falletti-di-barolo-wimu-wine-museum.html

Bra frazione Pollenzo - Agenzia di Pollenzo: 25 aprile La Banca del Vino è aperta dalle ore 10 alle 14 e dalle 14 alle 19. Ingresso libero, degustazioni a pagamento.

Bra – La Zizzola: 25 e 26 aprile dalle 10 alle 18. Ingresso gratuito.

Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri: 25 e 26 aprile aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: 25 e 26 aprile aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Bra – Museo del Giocattolo: 25 e 26 aprile ingresso esclusivamente con visita guidata negli orari: 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 – 16.30. Non necessaria la prenotazione.

Cherasco – Palazzo Salmatoris: 25 e 26 aprile dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.

Corneliano d'Alba – Torre di Corneliano: 25 e 26 aprile aperta solo su prenotazione con almeno due giorni di anticipo ai numeri 338/9654524 e 340/8026232. In caso di maltempo e di cantiere attivo la torre rimarrà chiusa per motivi di sicurezza.

Dronero – Museo Civico Luigi Mallé: 25 e 26 aprile dalle 15 alle 19 (ultimo ingresso ore 18.30).

Fossano – Castello dei Principi D’Acaja: 25 e 26 aprile aperto con partenza tour alle ore 11, 15 e 16.30. Biglietteria presso l’Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 - Tel. 0172 601 60; iatfossano@visitcuneese.it

Govone – Castello Reale: 25 e 26 aprile aperto dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso ore 17.30). Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-reale-di-govone.html

Magliano Alfieri – Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio - Castello degli Alfieri di Magliano: 25 e 26 aperto con orario 10.30-18.30. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-degli-alfieri-di-magliano.html

Manta – Castello della Manta: 25 e 26 aprile aperto con orario 10-18. Iscritti FAI gratuito.

Mombasiglio- Museo del Generale Bonaparte nel Castello di Mombasiglio: 25 e 26 aprile dalle ore 10 alle ore 18.

Saluzzo - Casa Cavassa: 25 e 26 aprile orario 10-13 e 14-19.Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-civico-casa-cavassa-di-saluzzo.htm

Saluzzo – Casa Natale di Silvio Pellico: 25 e 26 aprile visite accompagnate dalle 14 alle 19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/casa-pellico-casa-museo-di-saluzzo.htm

Saluzzo – La Castiglia: 25 e 26 aprile orario 10-13 e 14-19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/la-castiglia-di-saluzzo.html

Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: 25 e 26 aprile orario 10-13 e 14-19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/torri/torre-civica-di-saluzzo.html

Saluzzo - Villa Belvedere Radicati: 25 e 26 aprile orario 10-13 e 14-19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/ville/villa-belvedere-di-saluzzo.html

Saluzzo - Per tutto il periodo della manifestazione “Start/Storia Arte Saluzzo”, dall’11 aprile al 2 giugno, tutti i musei della città si potranno visitare a tariffa ridotta.

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: 25 e 26 aprile orario 10-13 e 15-18.30.

Savigliano – Palazzo Muratori Cravetta: 25 e 26 aprile visite ore 9.30 e ore 14. Prenotazione obbligatoria: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it

Savigliano – Torre Civica: 25 e 26 aprile visite ore 10.30 e 15. La prenotazione è consigliata: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it Punto di accoglienza: ufficio turistico, piazza Santarosa.

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: 25 e 26 aprile aperto con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12; 12.45; 14.30; 15.15; 16; 16.45; 17.30. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-serralunga-dalba.html

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CUNEO: 80 ANNI DI PIPPI CALZELUNGHE

Domenica 25 aprile, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, ultimi giorni di apertura della mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini. 80 anni di Pippi Calzelunghe” presso Spazio Innovazione in via Roma 17. Ingresso libero e gratuito.

CUNEO - BOMBONINA: FESTA DI SAN MAGNO

Domenica 26 aprile si festeggia San Magno a Bombonina con le “Raviole ed san Magn”, pranzo nel salone polivalente della frazione. Info: 348 51 19 271 - 345 70 14 632.

CUNEO: FIRME D’AUTORE

Domenica 26 aprile alle ore 20.30, al Teatro Toselli, concerto della band “Firme d’Autore” . Il ricavato della serata sarà devoluto a “La cura dello sguardo”, associazione cuneese che si occupa di cure palliative.

CUNEO: PORTO NARBONA

Domenica 26 aprile, alle ore 21, al teatro Don Bosco, si esibiranno i Porto Narbona con lo spettacolo “Se c’è una strada dentro il cuore degli altri”, nell’ambito della rassegna “Spettacolare”. Info: 327 25 94 014.

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ALBA: VINUM

Domenica 26 aprile, torna nel centro storico della città la 48ª edizione di “Vinum Alba”, Fiera Internazionale dei vini del Piemonte, la manifestazione che ogni anno trasforma Alba nella più grande enoteca a cielo aperto d’Italia. Il pubblico potrà intraprendere un grande percorso di degustazione dedicato alle eccellenze vitivinicole piemontesi, accompagnato dalle proposte di Street Food ëd Langa, curato dai Borghi albesi con la qualità degli ingredienti del territorio e le ricette della tradizione rivisitate in chiave più fresca e smart –, dai laboratori dedicati al vino, da cene tematiche e da numerosi eventi collaterali. Info: https://www.vinumalba.com/

ALBA: VISIONI D’ARTE

Domenica 26 aprile in occasione di Vinum, speciale iniziativa nella chiesa di San Giovanni Battista di ALBA con “Visioni D’Arte” in 3D . Orario dalle 15 alle 18. Ingresso libero. Info: https://www.sangiovannialba.it/

ALBA: BACCO&ORFEO

Domenica 26 aprile, alle ore 11, presso la chiesa di San Giuseppe, per la rassegna Bacco&Orfeo, tre solisti all’Opera, Giuseppe Nova flauto, Antonio Puglia clarinetto, Mariano Meloni pianoforte. Musiche di Carulli, Cilea, Bellini, Bizet, Rossini. Info: www.albamusicfestival.com/it/bacco-orfeo-2026

ALBA: FESTIVAL ORGANISTICO INTERNAZIONALE

Domenica 26 aprile, alle ore 21, torna il Festival Organistico Internazionale nella chiesa di Cristo Re, con il secondo appuntamento della ottava edizione, con l’organista tedesco Andreas Meisner, titolare del Duomo di Altenberg e musicista di fama internazionale. Ingresso libero.

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BENE VAGIENNA: MOSTRE

Nel week end saranno visitabili le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nella chiesa di San Bernardino, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera. Consultare il sito https://www.amicidibene.it/

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BOVES - RIVOIRA: SAN ISIDORO

Domenica 26 aprile passeggiata nella natura in bicicletta con 5 tappe gastronomiche.

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BRA: BACCO&ORFEO

Domenica 26 aprile, alle ore 16.30, presso la chiesa di Santa Chiara, per la rassegna Bacco&Orfeo, tre solisti all’Opera, Giuseppe Nova flauto, Antonio Puglia clarinetto, Mariano Meloni pianoforte. Musiche di Carulli, Cilea, Bellini, Bizet, Rossini. Info: www.albamusicfestival.com/it/bacco-orfeo-2026

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CANALE: BENVENUTO ROERO

Domenica 26 aprile, presso l’Enoteca Regionale del Roero di Canale, si terrà “Benvenuto Roero” degustazione di nebbiolo del Roero e grandi rossi del territorio, in turno unico, in entrambe le giornate, con orario continuato 11-18. Info: 0173/978228 - www.enotecadelroero.it

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CERESOLE D’ALBA: MUBATT

Domenica 26 aprile sarà aperto il 'MUbatt – Museo della Battaglia del 1544', con possibilità di visite guidate completamente gratuite e passeggiate sui sentieri del territorio, pronti ad accogliere escursionisti di ogni livello. Info: 0172/574135 – info@comune.ceresoledalba.cn.it . www.comune.ceresoledalba.cn.it

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CHERASCO: MOSTRA A PALAZZO SALMATORIS

Nel week end aperte le antiche sale di Palazzo Salmatoris, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, con la mostra “L’equilibrio dello spazio”, dedicata a Caty Torta. Info: https://www.turismoeventicherasco.it/

CHERASCO: CHERASCO CITTÀ STELLATA: UN ITINERARIO SENZA TEMPO

Domenica 26 aprile sarà organizzato un tour intitolato, “Cherasco, città stellata: un itinerario senza tempo”, viaggio alle origini della città. Info: www.visitlmr.it

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COSTIGLIOLE SALUZZO: OUVERTURE DES SAPONETTES

Domenica 26 aprile, alle ore 16.30, presso il Palazzo Sarriod de La Tour, nell'ambito della rassegna teatrale "Il Teatro dei Suoni" organizzata dalla cooperativa "La Fabbrica dei Suoni", la compagnia "Studio Ta-Daa!" andrà in scena con lo spettacolo "Ouverture des Saponettes". Info: https://www.lafabbricadeisuoni.it/

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DEMONTE: VISITE PALAZZO BORELLI

Domenica 26 aprile, alle ore 10.30 e 15.30, previste le visite guidate a palazzo Borelli. Info: https://www.vallesturaexperience.it

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DRONERO: 69° ANNIVERSARIO GRUPPO ALPINI

Domenica 26 aprile si festeggia il 69° anniversario del Gruppo Alpini dronerese. Ritrovo alle 9 sul piazzale delle scuole, sfilata e in seguito S. Messa, alzabandiera, pranzo dell’Alpino.

DRONERO: VOCI VELATE

Nel week end, dalle ore 15 alle ore 19, il Museo Mallé in via Valmala 9, sarà aperto e visitabile con la mostra “Voci Velate. Visioni contemporanee dall’Iran”. Info: museo.malle@comune.dronero.cn.it

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FOSSANO: ANDREA MORRICONE

Domenica 26 aprile, alle ore 18, presso la Cattedrale di Fossano, si terrà “Missa Papae Francisci”, un'opera spirituale composta da Ennio Morricone, nata come omaggio a Papa Francesco. Il concerto sarà diretto da Andrea Morricone, figlio del grande compositore. Info: https://fondazionefossanomusica.it/

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FRABOSA SOTTANA: FIERA DI SAN GIORGIO

Domenica 26 aprile, dalle ore 8, apertura della diciottesima rassegna zootecnica. Alle 10.45 S. Messa presso la chiesa parrocchiale di San Giorgio e dalle 11 "Aperigiors", aperitivo aperto a tutti. Alle ore 12 premiazione dei capi migliori e a seguire pranzo degli allevatori presso il Gala Palace. Durante la giornata mercatino dei prodotti tipici e dell’artigianato, esibizione Arcieri Monregalesi, antichi mestieri del presepe vivente di Pianvignale, truccabimbi gratuito per i più piccoli con Art-Ik, trattamento benessere viso con massaggio relax. Info: 339 59 28 256.

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MACRA: SAGRA DI SANT MARCELIN

Domenica 26 aprile, alle ore 9.30, processione fino alla chiesa di Sant Marcelin, dove si terrà la S. Messa, passeggiata con gli alpaca per famiglie e piccoli laboratori per bambini e alle 12 pranzo dai sapori tipici degli acciugai. Alle 15 danze con i Rescontre di Sonaires e Gran Ballo Occitano di Sergio Berardo. Info: 0171/999161 - https://ecomuseoaltavallemaira.it/

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MONDOVÌ: MOSTRA DALÌ

Nel week end sarà aperta nella ex chiesa di Santo Stefano la mostra “Tra sogno e magia. Pittura surreale e fantastica”, una straordinaria mostra dedicata a Salvador Dalì e ai grandi protagonisti del Surrealismo.

MONDOVÌ: MERCATINO ANTIQUARIATO

Domenica 26 aprile torna l'appuntamento nel rione Breo con antiquariato minore, vintage, modernariato, artigianato e creatività. Decine di espositori propongono oggetti d'altri tempi e da collezione. Info: https://www.casamalta.it/

MONDOVÌ: 50° EDIZIONE CONCORSO NAZIONALE DI CHITARRA

Nel week end, con varie esibizioni in centri del monregalese e la cerimonia di premiazione in Casa delle Associazioni, si concluderà la 50° edizione del “Concorso nazionale di chitarra”, iniziativa musicale e culturale di prestigio. Info: 340 98 72 566.

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MONFORTE D’ALBA: RITRATTI DEL XX SECOLO

Nel week end, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, sarà aperta presso la sede della Fondazione Bottari Lattes la mostra “Ritratti del XX secolo. L’ingresso è gratuito e non richiede prenotazione. Info: https://fondazionebottarilattes.it/ritratti-del-xx-secolo/

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MONTEROSSO GRANA: SELVATICHE MA GUSTOSE

Domenica 26 aprile appuntamento in valle Grana della rassegna Expa, dedicato alle erbe spontanee, con passeggiata etnobotanica e pranzo con prodotti del territorio. Inaugurazione nel pomeriggio della mostra fotografica “Cenerentole. Storie di radici di cristallo”.

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PAMPARATO: OLTRE LE APPARENZE

Domenica 26 aprile, dalle ore 15 alle ore 17.30 sarà visitabile la mostra "Oltre le apparenze” di Viviana Mantilaro". Ingresso libero. Info: 339 88 79 775.

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PIANFEI: MANGIANDANDO

Domenica 26 aprile, a partire dalle ore 8.30, si terrà “Mangiandando”, camminata enogastronomica nei boschi di Pianfei, con partenze scaglionate. Info: 366 87 19 215.

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PIOZZO: DI FIORE IN ZUCCA

Domenica 26 aprile, torna "Di fiore in zucca", un evento organizzato dalla Pro Loco per celebrare la primavera nel paese della Fiera Nazionale della Zucca. Stand con distribuzione gratuita di semi di zucca, laboratori, incontri, e un mercatino di piante, fiori e sementi. Info: https://www.prolocopiozzo.it/it/

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RACCONIGI: IL TROVAROBE

Domenica 26 aprile, dalle 7.30 alle 18, le vie del centro storico di Racconigi ospitano il "Trovarobe", grande mercatino dell'antiquariato, del collezionismo e modernariato. Info: 392 08 11 406.

RACCONIGI

UNA CASA NEL PARCO

Domenica 26 aprile, alle ore 10.30, si terrà “Una casa nel Parco”, visita didattica con laboratorio adatto a bambini 3-5 anni. Info: 0172/84595.

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RIFREDDO: POLIFONICI DEL MARCHESATO

Domenica 26 aprile, alle ore 17, presso la chiesa parrocchiale di Rifreddo, i Polifonici del Marchesato si esibiranno per festeggiare i 25 anni dell'associazione dal Monviso al Brasile odv. Un pomeriggio primaverile in musica e allegria, assaporando un repertorio che va dal sacro al profano, sulle note dei più importanti cantautori italiani e stranieri. Ingresso libero. Info: https://www.polifonicidelmarchesato.it/

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RODDI: JUST OPEN YOUR EYES

Nel week end sarà visitabile, in orario 9-19, l’esposizione “Just open Your eyes” al castello, con l’opera “Lilith” dell’artista albese Valerio Berruti. Info: https://expodellasostenibilita.it/

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SALUZZO: MOSTRA DELL’ARTIGIANATO

Nel week end proseguono gli appuntamenti della 88ª Mostra Nazionale dell’Artigianato, ospitata presso il Museo Civico Casa Cavassa, Il Quartiere e i luoghi del Premio Matteo Olivero. L’evento propone un percorso tra tradizione e innovazione, con botteghe artigiane, iniziative, laboratori e incontri sul tema. Info: https://fondazionebertoni.it/

SALUZZO: SVUOTALACANTINA & CREATIVIAMO

Domenica 26 aprile dalle 8 alle 18, nel borgo medievale saluzzese, esposizione bancarelle di oggetti, curiosità e occasioni di riuso in occasione dello Svuotalacantina. Presso l'ala di ferro di piazza Cavour prodotti e storie del saper fare. info. 366 74 48 813 - www.fondazionebertoni.it

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SAVIGLIANO: GUSTAV KLIMT: SEGNO E VISIONE

Nel week end, dalle ore 15 alle ore 18.30, nelle sale di Palazzo Muratori Cravetta, sarà visitabile la mostra "Gustav Klimt: Segno e Visione". Info: https://visitsavigliano.it/

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TORRE SAN GIORGIO: SAGRA DEL FRITTO MISTO

Domenica 26 aprile, in occasione della festività di San Giorgio, spazio alla tradizione con la Santa Messa e la processione del Santo Patrono, seguite dal pranzo della sagra e da un pomeriggio dedicato a famiglie e bambini con “Fritto-Play”, tra musica, giochi e intrattenimento. Info: https://comune.torresangiorgio.cn.it/

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TRINITÀ: FESTA DI SAN GIORGIO

Nel week end proseguono gli eventi legati alla patronale di san Giorgio, con il motoraduno “Burnout di primavera” di sabato e il “Mandala fest”, gli stand espositivi e la “Grande polentata per tutti” la domenica.

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VICOFORTE: ARRAMPICATI SUGLI ALBERI