A Savigliano si presenta il Recovery College, nuovo approccio alla salute mentale

A Savigliano, presso il caffè Intervallo lunedì 11 maggio alle ore 17,30 sarà presentata l’esperienza del Recovery College, un modello nato nel Regno Unito e riconosciuto in tutta Europa di approccio innovativo alla salute mentale.

L’evento fonda le sue radici nel progetto iniziato nel 2025 dal Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale dell'ASL CN1 area Nord in collaborazione con Di.A.Psi. e La Voce di Elisa che ha portato alla creazione di un gruppo, i RespirInsieme, formato da “esperti per esperienza”, educatori, volontari che avendo provato in prima persona l’esperienza del Recovery College e sono ora pronti a diffonderla.

L'idea di fondo di questo tipo di approccio è quella che la salute mentale può essere sostenuta attraverso l'apprendimento, la partecipazione attiva e, soprattutto, la valorizzazione delle esperienze vissute. In un Recovery College, chi ha attraversato il disagio psichico diventa esperto per esperienza: una risorsa preziosa, non un problema da gestire.

L’evento è rivolto ad adulti e giovani interessati ai temi della salute mentale che vogliano vivere un momento di confronto guidato attorno a un tavolo, con una tazza in mano.

L’evento è gratuito, ma è necessario iscriversi inviando un SMS su WhatsApp al numero 3397204166 entro il 7 maggio 2026 (posti limitati).

A tutti i partecipanti verrà offerta una consumazione.

Cos’è il Ricovery College

Il Recovery College è un modello innovativo per i servizi di salute mentale, nato nel Regno Unito, e basato sull’idea che la salute mentale possa essere sostenuta attraverso l’apprendimento, la partecipazione attiva e la valorizzazione delle esperienze vissute.

In Italia, tale approccio è ancora in fase di sperimentazione, ma rappresenta una svolta culturale verso servizi più inclusivi e centrati sulla persona, ne sono un esempio i gruppi di Trento, Rovereto e Ivrea.

Nel concreto un Recovery College è uno spazio educativo aperto, dove utenti, familiari, operatori e cittadini possano apprendere insieme, condividere saperi ed esperienze e costruire percorsi di crescita e di benessere.