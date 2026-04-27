Vicoforte ha celebrato le Festa della Liberazione insieme alle scuole e alle associazioni

Anche a Vicoforte la celebrazione del XXV aprile - 81° Anniversario della Liberazione – è stata un momento importante, dove le rappresentanze delle Forze dell’ordine, delle tante associazioni locali e delle scuole hanno ricordato e potuto riflettere sull’importanza della ricorrenza.

Il prologo della giornata è stato l’alzabandiera con il saluto agli Alpini caduti nelle guerre effettuato nel Parco della Rimembranza per poi proseguire con la posa della corona d’alloro dal cippo eretto sul ciglio della Strada Statale 28 al Santuario in ricordo della famiglia Prato, quattro componenti tutti uccisi dai tedeschi in fuga il 29 aprile 1945.

Con il Parroco don Candido Borsarelli è stato poi reso omaggio alla loro tomba collocata nel cimitero di Fiamenga. Dopo l’intervento del Sindaco Gian Pietro Gasco, sono intervenuti il Sindaco dei Ragazzi Francesco Ballattore (alla sua prima uscita pubblica) ed alcuni alunni delle scuole Vicesi che hanno ricordato il valore della libertà e della sua conquista. Profonda e molto apprezzata è stata l’orazione dello storico Prof. Roberto Rossetti che ha arricchito le riflessioni sull’importanza della celebrazione e dei valori che essa richiama.