A Vicoforte due interessanti incontri sull’intelligenza artificiale

Importante iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Istituto Comprensivo San Michele Mondovì, sul tema “Convivere con l’intelligenza artificiale”. Mercoledì mattina 29 aprile gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Vicoforte potranno assistere a una “lezione partecipata” molto particolare su aspetti attuali, ma soprattutto futuri, della loro vita. Alle 20,30 saranno le famiglie e gli adulti ad essere partecipi di un approfondimento culturale su un tema attualissimo per tutti.

La professoressa Rossana Iadarola, Dirigente dell’Istituto Comprensivo modererà gli incontri che si terranno presso la Sala Congressi di Casa Regina Montis Regalis ed avranno come relatore il professor Bruno Geraci già responsabile dei servizi giornalistici del Centro produzione RAI di Torino e collaboratore di diverse testate giornalistiche nazionali quali “Avvenire, “La Gazzetta del Popolo” e “La Stampa”, oltre ad aver insegnato Linguaggi e Psicologia della Comunicazione presso la Pontificia Università Salesiana ed essere autore di diverse pubblicazioni. Una bella occasione quindi per sentir parlare di Intelligenza Artificiale e delle sue implicazioni etiche, sociali e culturali, con una visione collettiva di quanto influenzerà in futuro la vita quotidiana ed il lavoro.

"L’iniziativa - commenta il sindaco, Gian Pietro Gasco - rientra in un ampio progetto di “alleanza scuola-famiglia” con l’obiettivo di accompagnare i giovani nel loro cammino di crescita non solo sotto il profilo didattico, ma anche quello personale e di inserimento nella quotidianità soprattutto futura, nella quale i ragazzi saranno chiamati ad essere protagonisti".