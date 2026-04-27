Nucetto ha celebrato il 25 aprile, omaggio ai caduti per la libertà

In occasione della Festa della Liberazione, l’Amministrazione comunale di Nucetto ha reso omaggio ai Caduti per la Libertà con una cerimonia presso il Monumento ai Caduti.

In un momento storico segnato da conflitti e tensioni internazionali, il ricordo del sacrificio di chi ha lottato per la libertà diventa monito e responsabilità. L’Amministrazione rinnova un forte appello alla pace, affinché i valori di democrazia e convivenza civile guidino sempre le scelte delle comunità.

"Viviamo un tempo complesso, in cui guerre e divisioni tornano a segnare il nostro presente. Proprio per questo, la memoria del 25 Aprile ci chiama a custodire la pace come bene più prezioso e a trasmettere alle nuove generazioni il valore della libertà conquistata" - queste le parole del sindaco, Enzo Dho - In un’epoca attraversata da nuovi conflitti, il 25 Aprile ci ricorda che la pace non è mai scontata: va difesa ogni giorno.

Grazie a tutti i cittadini presenti e un particolare apprezzamento al parroco don Roberto e al maresciallo Giuliana Maria Arcuri, nuovo comandante della Stazione Carabinieri di Bagnasco per aver condiviso questo momento".