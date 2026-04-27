“Il mio viaggio con Michele Ferrero”: a Bra la presentazione dl libro di “memorie” di Domenico Dogliani

Sarà in anteprima sabato 9 maggio alle 18 all’auditorium Bper di via Sarti 8 a Bra, il volume scritto da Gian Mario Ricciardi che racconta le memorie di Domenico Dogliani, il “ragazzo di Salmour” che ha collaborato per 50 anni con il grande Michele Ferrero.

Alla presentazione de “Il mio viaggio con Michele Ferrero”, edito da L’Artistica di Savigliano, interverranno anche, oltre all’autore Ricciardi e al protagonista Dogliani, il Sindaco di Bra Gianni Fogliato, lo storico Sergio Soave, il giornalista Beppe Rovera e la pianista Ernesta Aufiero. Durante l’incontro saranno intervistati anche altri ospiti e personalità che hanno “incrociato” il percorso di vita e professionale di Domenico Dogliani, ad esempio, nell’ambito del volontariato e dello Sport.

L’ingresso alla presentazione è libero fino ad esaurimento posti disponibili.