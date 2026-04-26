Edizione record a Vottignasco per la MangiaMaira del 25 aprile

È un appuntamento fisso da 10 anni, il 25 aprile di Vottignasco con la MangiaMaira.

Un rito primaverile fatto di passi, risate, colori, scorci che ti restano addosso. Un evento cresciuto moltissimo in questi anni grazie al preziosissimo lavoro dei ragazzi della Provotti, che quest'anno ha visto la partecipazione di oltre 1300 persone, superando il record di presenze. Fin dal mattino Vottignasco è stata invasa da una moltitudine festante che si è distribuita lungo il percorso a partire dalle 11 formando un lunghissimo serpentone pronto ad immergersi nel magico Bosco delle Fiabe e nella Foresta di Vottingam.

“Siamo estremamente soddisfati della riuscita di questa 10^ edizione della MangiaMaira – dice il presidente della Proloco Gabriele Daniele – un riscontro di partecipanti che ci ripaga del duro lavoro svolto in queste settimane. Dietro a questo successo c’è un intero paese che si muove, nonostante tutte le difficoltà di organizzazione. Ci sono le persone che cucinano, allestiscono, organizzano, servono, fanno assistenza, sempre con grande entusiasmo e gentilezza. C’è una comunità che si rimbocca le maniche per creare qualcosa di davvero bello. A tutti loro va il nostro ringraziamento, così come ringraziamo l'Amministrazione comunale che ci è sempre molto vicina, gli sponsor che ci permettono di realizzare questi eventi, le Associazioni Artiglio del Drago ASD e Magicbus Arte in movimento per aver regalato momenti coinvolgenti a bambini e famiglie ed in ultimo, ma non per importanza, vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno scelto di festeggiare il 25 aprile con noi alla Mangiamaira”.

Al termine della passeggiata gastronomica è iniziato l'After Party organizzato per celebrare i 10 anni della MangiaMaira, con la possibilità di gustare ottimi cocktail e street food. Sul palco si sono alternati DJ Elia e DJ Mothif che hanno fatto ballare tutti i partecipanti e le persone che hanno voluto raggiungere Vottignasco per concludere in bellezza una magnifica giornata di sole, buon cibo e natura.