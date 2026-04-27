Giochi della Gioventù, bronzo per la 3L del Liceo di Racconigi

Il 22 aprile, presso il campo sportivo Andrea Martino di Saluzzo, si sono svolti i nuovi Giochi della Gioventù di calcio a 5 misto.

L’edizione di quest’anno ha introdotto una formula innovativa: non più la selezione dei migliori atleti dell’istituto, ma la partecipazione di un’intera classe (seconda o terza) in una competizione mista.

A rappresentare il nostro Istituto è stata la classe 3L del Liceo Scientifico di Racconigi, che ha preso parte all’iniziativa in un clima di grande partecipazione. La scuola, grazie alla sensibilità della dirigenza, si dimostra costantemente disponibile e incoraggiante verso le discipline motorie e sportive, che rientrano a pieno titolo nel percorso formativo ed educativo degli studenti.

Accompagnati dalla professoressa Cristina Montù, dodici studenti si sono messi in gioco in questa nuova esperienza sportiva:

Alunne: Anna Arese, Anna Lanfranco, Marta Parato, Giulia Porelli, Harpreet Ram e Sara Spertino

Alunni: Davide Brinata, Stefano Cornaglia, Denis Dimitriu, Julian Gjoka, Alessio Legato e Arturo Lunetta

Il torneo si è svolto con la formula del girone all’italiana. Ogni incontro era articolato in quattro tempi, durante i quali squadre maschili e femminili si alternavano in campo, contribuendo insieme al risultato finale.

La 3L ha disputato un’ottima competizione, ottenendo due vittorie importanti. L’unica sconfitta è arrivata contro i due licei sportivi, avversari di alto livello che hanno impegnato la squadra.

Grazie a una prestazione convincente e ai gol decisivi di Stefano Cornaglia, capocannoniere della giornata, la 3L ha conquistato un meritato terzo posto.

Un debutto positivo in questa nuova formula inclusiva dei Giochi della Gioventù, che valorizza collaborazione, partecipazione e spirito di squadra.

Un grazie al Dirigente Scolastico e ai Docenti di Scienze Motorie per aver creduto nel progetto e Complimenti a tutti i partecipanti per il risultato ottenuto.



